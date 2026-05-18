İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
'Bakanlıkta çalışıyoruz' yalanıyla 642 milyon liralık dolandırıcılık
Bakanlık ya da bağlı kamu kuruluşlarında görevli olarak kendilerini tanıtan ve bu yolla 642 milyon liralık madde menfaat sağlayan 118 kişi hakkında gözaltı... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
11:02 18.05.2026
Bakanlık ya da bağlı kamu kuruluşlarında görevli olarak kendilerini tanıtan ve bu yolla 642 milyon liralık madde menfaat sağlayan 118 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak sahte antetli evraklar düzenleyen ve bu yolla 23 kişiden 642 milyon 853 bin lira menfaat sağladıkları iddia edilen 118 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin MASAK raporlarına göre şirketler üzerinden 2 milyar 764 milyon 841 bin 922 lira para trafiği oluşturdukları da tespit edildi.

Sahte evraklarla dolandırdılar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü iş ve işlemlerini kullanarak maddi menfaat temin eden 118 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, bakanlık ya da bağlı kuruluşlarıyla hiçbir ilişkileri olmamasına rağmen kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp, bakanlık antetli sahte evraklar düzenleyerek gerçeğe aykırı sözleşmeler imzalattıkları belirlendi.

MASAK raporu ortaya koydu

Bu kapsamda şüphelilerin şirketler kurarak, organize şekilde hareket ettikleri, 23 müştekiden 642 milyon 853 bin lira maddi menfaat temin ettikleri ve incelenen MASAK raporlarına göre şirketler üzerinden 2 milyar 764 milyon 841 bin 922 lira para trafiği oluşturdukları tespit edildi.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Resmi ve özel belgede sahtecilik" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 118 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara merkezli 23 ilde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince devam ediliyor.
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
