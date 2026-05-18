Amerikan basını: Askeri operasyon bahislerinde milyonlarca dolar kazanıldı
Sputnik Türkiye
ABD'de Venezuela'ya askeri müdahale ve İran'a yönelik saldırılar üzerine oynanan çevrim içi bahislerde, içeriden sızdırılan bilgilerle milyonlarca dolar kazanç sağlandığı öne sürüldü. Ayrıntılar haberde...
2026-05-18T16:36+0300
ABD’de Venezuela’ya askeri müdahale ve İran’a yönelik saldırılar üzerine oynanan çevrim içi bahislerde, içeriden sızdırılan bilgilerle milyonlarca dolar kazanç sağlandığı öne sürüldü. Geçen ay ifşa olan askerin tek olmadığı aktarılıyor.
Amerika merkezli CBS News kanalının haberinde, ABD’nin 3 Ocak’ta Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik düzenlediği askeri müdahale ile 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırıların çevrim içi bahis oyunlarına konu olması ele alındı.
Yatırılan para 1 milyar doları aştı
Haberde, ABD hükümetinin askeri kararları, bunların sonuçları ve diğer siyasi olaylara ilişkin oynanan bahislere yatırılan paranın miktarının sadece 2026'da 1 milyar doları aştığı belirtildi.
‘9 hesap 2.4 milyon dolar elde etti’
Haber kanalına konuşan bir araştırmacı bahislerin yapıldığı bir tahmin platformunda birbiriyle bağlantılı dokuz hesabın çoğunlukla ABD'nin askeri operasyonları hakkında bahis oynayarak yüzde 98 kazanma oranıyla toplam 2.4 milyon dolar elde ettiğini dile getirdi.
Konuyu inceleyen bir araştırmacı da, kanala yaptığı açıklamada, askeri kararlar üzerine oynanan uzun vadeli ve kazandırma şansı düşük bahislerden paralar kazanıldığını ve bunun “sistematik bilgi suistimalinin” bir işareti olduğunu söyledi.
Bahis oynayanlardan bazılarının ‘sivil biri için fazla spesifik’ ve ‘şüpheli zamanlamaya sahip’ tahminlerde bulunduğu ifade edilen haberde, Maduro'ya yönelik operasyonda yer alan bir asker hakkında da "içeriden bilgileri bahis oynamak için kullandığı" gerekçesiyle geçen ay iddianame hazırlandığına işaret edildi.
Haberde, ABD Adalet Bakanlığının, söz konusu askeri, operasyondan önce toplam yaklaşık 34 bin dolar değerinde bahis oynamakla ve bundan 400 bin dolardan fazla para kazanmakla suçladığı hatırlatıldı.