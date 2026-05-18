Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/amerikan-basini-askeri-operasyon-bahislerinde-milyonlarca-dolar-kazanildi-1105832041.html
Amerikan basını: Askeri operasyon bahislerinde milyonlarca dolar kazanıldı
Amerikan basını: Askeri operasyon bahislerinde milyonlarca dolar kazanıldı
Sputnik Türkiye
ABD’de Venezuela’ya askeri müdahale ve İran’a yönelik saldırılar üzerine oynanan çevrim içi bahislerde, içeriden sızdırılan bilgilerle milyonlarca dolar kazanç sağlandığı öne sürüldü. Ayrıntılar haberde...
2026-05-18T16:36+0300
2026-05-18T16:36+0300
dünya
nicolas maduro
i̇ran
abd
haberler
cbs news
venezuela
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102500986_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_fc599390bbc1ead10e8918c6402cc7b7.jpg
Amerika merkezli CBS News kanalının haberinde, ABD’nin 3 Ocak’ta Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik düzenlediği askeri müdahale ile 28 Şubat’ta İran’a başlattığı ​​​​saldırıların çevrim içi bahis oyunlarına konu olması ele alındı.Yatırılan para 1 milyar doları aştıHaberde, ABD hükümetinin askeri kararları, bunların sonuçları ve diğer siyasi olaylara ilişkin oynanan bahislere yatırılan paranın miktarının sadece 2026'da 1 milyar doları aştığı belirtildi.‘9 hesap 2.4 milyon dolar elde etti’Haber kanalına konuşan bir araştırmacı bahislerin yapıldığı bir tahmin platformunda birbiriyle bağlantılı dokuz hesabın çoğunlukla ABD'nin askeri operasyonları hakkında bahis oynayarak yüzde 98 kazanma oranıyla toplam 2.4 milyon dolar elde ettiğini dile getirdi.Konuyu inceleyen bir araştırmacı da, kanala yaptığı açıklamada, askeri kararlar üzerine oynanan uzun vadeli ve kazandırma şansı düşük bahislerden paralar kazanıldığını ve bunun “sistematik bilgi suistimalinin” bir işareti olduğunu söyledi.Bahis oynayanlardan bazılarının ‘sivil biri için fazla spesifik’ ve ‘şüpheli zamanlamaya sahip’ tahminlerde bulunduğu ifade edilen haberde, Maduro'ya yönelik operasyonda yer alan bir asker hakkında da "içeriden bilgileri bahis oynamak için kullandığı" gerekçesiyle geçen ay iddianame hazırlandığına işaret edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/rasim-ozan-kutahyali-tutuklandi-1105806979.html
i̇ran
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102500986_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_d32ad67823734edd656fb4861bd2c5fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nicolas maduro, i̇ran, abd, haberler, cbs news, venezuela
nicolas maduro, i̇ran, abd, haberler, cbs news, venezuela

Amerikan basını: Askeri operasyon bahislerinde milyonlarca dolar kazanıldı

16:36 18.05.2026
© Stringer Maduro ve eşi, yoğun güvenlik önlemleri altında Manhattan’daki Wall Street Helikopter Pistine getirildi
 Maduro ve eşi, yoğun güvenlik önlemleri altında Manhattan’daki Wall Street Helikopter Pistine getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2026
© Stringer
Abone ol
ABD’de Venezuela’ya askeri müdahale ve İran’a yönelik saldırılar üzerine oynanan çevrim içi bahislerde, içeriden sızdırılan bilgilerle milyonlarca dolar kazanç sağlandığı öne sürüldü. Geçen ay ifşa olan askerin tek olmadığı aktarılıyor.
Amerika merkezli CBS News kanalının haberinde, ABD’nin 3 Ocak’ta Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik düzenlediği askeri müdahale ile 28 Şubat’ta İran’a başlattığı ​​​​saldırıların çevrim içi bahis oyunlarına konu olması ele alındı.

Yatırılan para 1 milyar doları aştı

Haberde, ABD hükümetinin askeri kararları, bunların sonuçları ve diğer siyasi olaylara ilişkin oynanan bahislere yatırılan paranın miktarının sadece 2026'da 1 milyar doları aştığı belirtildi.

‘9 hesap 2.4 milyon dolar elde etti’

Haber kanalına konuşan bir araştırmacı bahislerin yapıldığı bir tahmin platformunda birbiriyle bağlantılı dokuz hesabın çoğunlukla ABD'nin askeri operasyonları hakkında bahis oynayarak yüzde 98 kazanma oranıyla toplam 2.4 milyon dolar elde ettiğini dile getirdi.
Konuyu inceleyen bir araştırmacı da, kanala yaptığı açıklamada, askeri kararlar üzerine oynanan uzun vadeli ve kazandırma şansı düşük bahislerden paralar kazanıldığını ve bunun “sistematik bilgi suistimalinin” bir işareti olduğunu söyledi.
Bahis oynayanlardan bazılarının ‘sivil biri için fazla spesifik’ ve ‘şüpheli zamanlamaya sahip’ tahminlerde bulunduğu ifade edilen haberde, Maduro'ya yönelik operasyonda yer alan bir asker hakkında da "içeriden bilgileri bahis oynamak için kullandığı" gerekçesiyle geçen ay iddianame hazırlandığına işaret edildi.
Haberde, ABD Adalet Bakanlığının, söz konusu askeri, operasyondan önce toplam yaklaşık 34 bin dolar değerinde bahis oynamakla ve bundan 400 bin dolardan fazla para kazanmakla suçladığı hatırlatıldı.
Rasim Ozan Kütahyalı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2026
TÜRKİYE
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
08:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала