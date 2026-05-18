https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/amerikan-basini-askeri-operasyon-bahislerinde-milyonlarca-dolar-kazanildi-1105832041.html

Amerikan basını: Askeri operasyon bahislerinde milyonlarca dolar kazanıldı

Amerikan basını: Askeri operasyon bahislerinde milyonlarca dolar kazanıldı

Sputnik Türkiye

ABD’de Venezuela’ya askeri müdahale ve İran’a yönelik saldırılar üzerine oynanan çevrim içi bahislerde, içeriden sızdırılan bilgilerle milyonlarca dolar kazanç sağlandığı öne sürüldü. Ayrıntılar haberde...

2026-05-18T16:36+0300

2026-05-18T16:36+0300

2026-05-18T16:36+0300

dünya

nicolas maduro

i̇ran

abd

haberler

cbs news

venezuela

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102500986_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_fc599390bbc1ead10e8918c6402cc7b7.jpg

Amerika merkezli CBS News kanalının haberinde, ABD’nin 3 Ocak’ta Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik düzenlediği askeri müdahale ile 28 Şubat’ta İran’a başlattığı ​​​​saldırıların çevrim içi bahis oyunlarına konu olması ele alındı.Yatırılan para 1 milyar doları aştıHaberde, ABD hükümetinin askeri kararları, bunların sonuçları ve diğer siyasi olaylara ilişkin oynanan bahislere yatırılan paranın miktarının sadece 2026'da 1 milyar doları aştığı belirtildi.‘9 hesap 2.4 milyon dolar elde etti’Haber kanalına konuşan bir araştırmacı bahislerin yapıldığı bir tahmin platformunda birbiriyle bağlantılı dokuz hesabın çoğunlukla ABD'nin askeri operasyonları hakkında bahis oynayarak yüzde 98 kazanma oranıyla toplam 2.4 milyon dolar elde ettiğini dile getirdi.Konuyu inceleyen bir araştırmacı da, kanala yaptığı açıklamada, askeri kararlar üzerine oynanan uzun vadeli ve kazandırma şansı düşük bahislerden paralar kazanıldığını ve bunun “sistematik bilgi suistimalinin” bir işareti olduğunu söyledi.Bahis oynayanlardan bazılarının ‘sivil biri için fazla spesifik’ ve ‘şüpheli zamanlamaya sahip’ tahminlerde bulunduğu ifade edilen haberde, Maduro'ya yönelik operasyonda yer alan bir asker hakkında da "içeriden bilgileri bahis oynamak için kullandığı" gerekçesiyle geçen ay iddianame hazırlandığına işaret edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/rasim-ozan-kutahyali-tutuklandi-1105806979.html

i̇ran

venezuela

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nicolas maduro, i̇ran, abd, haberler, cbs news, venezuela