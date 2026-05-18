Ali Çağatay: “Trump, Tayvan konusunda Çin’e açık mesaj verdi”
10:35 18.05.2026 (güncellendi: 14:57 18.05.2026)
Gazeteci Ali Çağatay Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti sonrası yaptığı Tayvan açıklamalarını değerlendirdi. Çağatay, Trump’ın Tayvan’ın stratejik öneminden çok ABD’ye maliyetini öne çıkardığını belirterek, “Trump ilk kez Tayvan’ı bir ülke gibi değil, bir yer gibi tanımladı” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti sonrası yaptığı açıklamalar uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı. Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında Trump’ın Tayvan politikasında dikkat çekici bir değişime işaret ettiğini söyledi. Çağatay, Washington’ın geleneksel “stratejik belirsizlik” politikasının ötesine geçildiğini ifade etti.
‘Trump, Tayvan’ın stratejik öneminden çok maliyetini öne çıkardı’
Çağatay, Trump’ın Çin dönüşü uçakta yaptığı açıklamalara dikkat çekti:
“Trump, ‘Çin çok büyük ve güçlü bir ülke, Tayvan ise küçük bir ada’ dedi. Tayvan’ın Çin’e yalnızca 59 mil uzaklıkta olduğunu, ABD’nin ise 9500 mil ötede bulunduğunu söyledi. ‘9500 mil ötede savaş istemiyoruz’ diyerek Çin’in Tayvan’a yönelik olası müdahalesinin önünü açan bir dil kullandı. Ayrıca Tayvan’ı ilk kez bir ülke gibi değil, ‘bir yer’ olarak tanımladı. Bu, Washington’ın bugüne kadarki yaklaşımının ötesine geçen bir söylem.’’
‘Trump, Tayvan’a silah satışları konusunda güvence verdiğini ima etti’
Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmelere değinen Çağatay, şunları söyledi:
“Trump, Xi Jinping ile Tayvan ve ABD’nin Tayvan’a silah satışlarını detaylı şekilde görüştüklerini açıkladı. Tayvan’a silah satılmayacağına dair güvence verdiğini ima etti. Henüz böyle bir şey yok ama bir güvenceden bahsediyoruz. İhtiyacımız olan şey yakında. Orta Doğu'dan bahsediyor, ‘İran'dan, 9500 mil ötedeki bir savaşa girmek istemiyoruz’ diyor. Yani ‘Tayvan için Çin'le savaşmayı düşünmüyoruz, göze almak gibi bir düşüncemiz de yok’ diyor.''
‘Çin, Trump’a alt düzey protokol uyguladı’
Çağatay, Çin yönetiminin Trump’a yönelik diplomatik yaklaşımını da değerlendirdi:
“Trump için havalimanında alt düzey bir heyet görevlendirildi. Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı karşılamada yer almadı. Çin yönetimi böylece kontrollü bir diplomatik mesafe koydu. Ancak daha sonra Xi Jinping, Trump’ı yasak kente yakın özel bir bölgede ağırladı. Trump’ın burada kendisine daha önce başka bir liderin getirilip getirilmediğini sorması dikkat çekiciydi.”
‘Çin, Nvidia çiplerini almayacağını açıkladı’
Çağatay, Trump’ın ziyaret sonunda açıkladığı ticaret anlaşmalarının beklentilerin altında kaldığını belirtti:
“Trump, Çin’e 500 Boeing satılacağını söylemişti ancak sayı yaklaşık 200’de kaldı. Üstelik bununla ilgili imzalanmış resmi bir anlaşma da yok. Boeing hisseleri açıklamanın ardından yüzde 4’ten fazla düştü. Çin ayrıca Nvidia’nın H200 çiplerini almayı düşünmediklerini açıkladı. Xi Jinping, ‘Daha iyisini üretebilecek noktaya geliyoruz’ dedi.”
Ortadoğu’daki askeri hareketliliğe de değinen Çağatay, şunları kaydetti:
“Amerika, Körfez bölgesindeki kargo uçaklarını güvenli bölgelere taşımaya başladı. Bu tür hareketlilikler genellikle büyük operasyonlardan önce görülür. İran üzerinde önümüzdeki günlerde yeni bir askeri hareketlilik yaşanabilir. Amerikan kaynakları, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik olası saldırılar için planlama yaptığını belirtiyor.”