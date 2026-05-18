BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
Ahmet Hakan: 'Rasim Ozan Kütahyalı iktidara yakınmış gibi görünüp gemisini yürütmeye çalışanların bir prototipidir'
Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında gazeteci ve televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hakan "İktidara yakınmış... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında 14 Mayıs'ta 128 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından 33 zanlı daha yakalandı.Şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun'un da aralarında olduğu 154'ü adliyeye sevk edildi.
Ahmet Hakan: 'Rasim Ozan Kütahyalı iktidara yakınmış gibi görünüp gemisini yürütmeye çalışanların bir prototipidir'

07:56 18.05.2026 (güncellendi: 08:49 18.05.2026)
Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında gazeteci ve televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hakan "İktidara yakınmış gibi görünüp gemisini yürütmeye çalışan kaptanlar olgusunun bir prototipidir. Temsil ettiği şey budur. Bir önemi varsa bundan dolayıdır" dedi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında 14 Mayıs'ta 128 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından 33 zanlı daha yakalandı.
Şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun'un da aralarında olduğu 154'ü adliyeye sevk edildi.
Gazeteci Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında yasadışı bahis suçlamalarıyla gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şunları kaydetti:

"Bu adam bu kadar önemli mi? CEVAP: Kahkaha atarak cevap veriyorum: Zerre kadar önemi yok bu şov adamının.

SORU: Madem önemli değil neden üç yazı yazdın hakkında? CEVAP: Çünkü bu şov adamının temsil ettiği bir şey var. Benim önemsediğim o.

SORU: Neymiş temsil ettiği şey? CEVAP: İktidara yakınmış gibi görünüp gemisini yürütmeye çalışan kaptanlar olgusunun bir prototipidir. Temsil ettiği şey budur. Bir önemi varsa bundan dolayıdır.

SORU: “Başına bir şey gelince anında sattılar adamı” diyorlar. Sen anında sattın mı bu adamı? CEVAP: Benim kişisel tarihim bu ve benzeri adamlarla uğraşmanın tarihidir. Hiç almadım ki ben bu adamı satayım."

