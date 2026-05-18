10 emekliden 9’u yaşamak için çalışmak zorunda

“Emeklilerin yüzde 47’si 19 bin 500 lirayla 20 bin lira arasında aylık alıyor. Böyle dramatik bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu veriler emekli yoksulluğunun ne olduğunu anlatıyor. Emeklilerin yüzde 65’i 22 bin ve 22 bin liranın da altında maaş alıyor. Yaşamak için çalışmak zorunda kalıyorlar. Ülkemizde emeklilikte çalışmak bir tercih değil zorunluluk haline geldi. Çok çalışıp az kazanıyoruz. Emeklilerin yüzde 28’i haftada 46 ile 60 saat arasında mesai yapmak mecburiyetinde kalıyor. Yüzde 88’i ise çalışmadan temel ihtiyaçlarını karşılayamayacağını söylüyor. Emekliler düşük maaşı kabul ettikleri için patronların da işine geliyor. Emekli olarak çalışanların sadece yüzde 38’inin sosyal güvencesi bulunuyor. Maaşları hane gelirinin ancak yarısına yetişebiliyor. Bayram ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. 2018’de asgari ücretin yüzde 62’si düzeyindeydi, bugün ise bu oran asgari ücretin yüzde 14’üne geriledi. Aynı oranda artsaydı bugün o emekli ikramiyesi 17 bin 514 lira olacaktı. Bugün ise 4 bin lira.