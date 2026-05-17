https://anlatilaninotesi.com.tr/20260517/kuvvetli-ruzgar-ve-saganak-yagis-ulkeyi-terk-etmiyor-hafta-boyunca-surecek-1105788204.html

Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış ülkeyi terk etmiyor: Hafta boyunca sürecek

Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış ülkeyi terk etmiyor: Hafta boyunca sürecek

Sputnik Türkiye

Yeni haftada ülke genelindeki sıcaklıklarda büyük bir fark beklenmiyor, ülkenin neredeyse tamamında sağanak yağış geçişleri görülecek. 17.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-17T09:15+0300

2026-05-17T09:15+0300

2026-05-17T09:15+0300

yaşam

hava durumu

orta karadeniz

sinop

akom

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/11/1105788356_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2ef5282cced0cbd33db27f036798579.jpg

Türkiye' yeni haftada nasıl bir hava bekleniyor?Sıcaklıklar düşüyorMeteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan son tahminlere göre bugün; ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklık 2-4 derece arasında azalacak.Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklenen sağanaklar nedeniyle sel, su baskını tehlikesi bulunuyor.Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısındaysa kuvvetli rüzgarlar hakim olacak.İstanbul'da hava nasıl olacak?AKOM tarafından paylaşılan son tahminlere göre megakentte, son iki günde neredeyse yazı yaşatan hava, yerini yağışa bırakacak. Sıcaklıların 20-22 derecelerde olması beklenirken İstanbullular yağmurların etkisiyle serin bir hava hissedecek.AKOM'un haftalık hava tahmin raporu-17 Mayıs Pazar, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu (Sıcaklık 21 derece)-18 Mayıs Pazartesi, parçalı ve çok bulutlu (Sıcaklık 20 derece)-19 Mayıs Salı, parçalı ve çok bulutlu (Sıcaklık 23 derece)-20 Mayıs Çarşamba, parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu (Sıcaklık 23 derece)-21 Mayıs Perşembe, parçalı bulutlu, yerel yağmurlu (Sıcaklık 23 derece)-22 Mayıs Cuma, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu (Sıcaklık 18 derece)Tüm hafta yağış bekleniyorHafta boyunca sıcaklıklarda büyük bir değişiklik beklenmezken Türkiye genelinin neredeyse tamamında önümüzdeki 7 gün boyunca sağanak geçişler etkili olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/asiri-yagis-turkiyeyi-terk-etmiyor-tokati-sel-aldi-1105760416.html

orta karadeniz

sinop

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, orta karadeniz, sinop, akom, türkiye