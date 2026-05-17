Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış ülkeyi terk etmiyor: Hafta boyunca sürecek
Sputnik Türkiye
Yeni haftada ülke genelindeki sıcaklıklarda büyük bir fark beklenmiyor, ülkenin neredeyse tamamında sağanak yağış geçişleri görülecek. 17.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-17T09:15+0300
Türkiye' yeni haftada nasıl bir hava bekleniyor?Sıcaklıklar düşüyorMeteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan son tahminlere göre bugün; ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklık 2-4 derece arasında azalacak.Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklenen sağanaklar nedeniyle sel, su baskını tehlikesi bulunuyor.Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısındaysa kuvvetli rüzgarlar hakim olacak.İstanbul'da hava nasıl olacak?AKOM tarafından paylaşılan son tahminlere göre megakentte, son iki günde neredeyse yazı yaşatan hava, yerini yağışa bırakacak. Sıcaklıların 20-22 derecelerde olması beklenirken İstanbullular yağmurların etkisiyle serin bir hava hissedecek.AKOM'un haftalık hava tahmin raporu-17 Mayıs Pazar, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu (Sıcaklık 21 derece)-18 Mayıs Pazartesi, parçalı ve çok bulutlu (Sıcaklık 20 derece)-19 Mayıs Salı, parçalı ve çok bulutlu (Sıcaklık 23 derece)-20 Mayıs Çarşamba, parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu (Sıcaklık 23 derece)-21 Mayıs Perşembe, parçalı bulutlu, yerel yağmurlu (Sıcaklık 23 derece)-22 Mayıs Cuma, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu (Sıcaklık 18 derece)Tüm hafta yağış bekleniyorHafta boyunca sıcaklıklarda büyük bir değişiklik beklenmezken Türkiye genelinin neredeyse tamamında önümüzdeki 7 gün boyunca sağanak geçişler etkili olacak.
