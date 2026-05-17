İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a saldırılarında can kaybı 3 bine yaklaştı

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bir otomobile insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bir otomobile insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Sayda kentine bağlı Zerariyye beldesinde bir otomobile İHA saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.Öte yandan İsrail savaş uçakları, güneydeki Ayta Cebel, Mecdel Silm ve Hadasa beldelerini vurdu.İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 19 artarak 2 bin 988'e yükseldi.İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkesİsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

