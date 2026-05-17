Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattında sona gelindi

Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattında sona yaklaşıldı. Trafik yükünü hafifletecek hat ile Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakika düşecek. 17.05.2026, Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Arnavutköy-Halkalı Hattı'nda test ve devreye alma çalışmalarında sona yaklaştıklarını belirterek, "Bu kesimi de bitirdiğimizde Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi adı altında, tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 kilometrelik ring hattını tamamlamış olacağız." ifadesini kullandı.Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin son aşaması olan Arnavutköy-Halkalı Hattı'nda devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.Söz konusu projeyi, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı olarak iki bölüm halinde planladıklarını kaydeden Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Hattı'nın Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesiminin 22 Ocak 2023'te, Kağıthane-Gayrettepe'yi ise 29 Ocak 2024'te hizmete açtıklarını hatırlattı.Uraloğlu, İstanbul Havalimanı-Halkalı Hattı'nın 14 kilometrelik Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane arasını da 19 Mart 2024'te devreye aldıklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:'Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya düşecek'Hattın tamamının işletmeye alınmasıyla Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu ile Fenertepe İstasyonu'nda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir İstasyonu'nda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Olimpiyatköy İstasyonu'nda, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonu'nda entegrasyonun sağlanacağını vurgulayan Uraloğlu, Halkalı İstasyonu'nda ise hattın Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ile Marmaray'la entegre olacağının altını çizdi.Uraloğlu, "Sağlanan entegrasyonlar sayesinde, Halkalı-İstanbul Havalimanı seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe 57 dakikaya, Küçükçekmece-Kemerburgaz 50 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane ise 48 dakikaya düşecek." bilgisini paylaştı.

