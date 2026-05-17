Ahmet Hakan'dan Rasim Ozan Kütahyalı yorumu: 'Hükümetin en büyük destekçisi olmak, kelepçeyle gözaltına engel olmaz'
Ahmet hakan, Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alınmasının ardından iki sonuç çıkardı.
Gazeteci Ahmet Hakan, Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alınmasını değerlendirdi. Bugünkü köşe yazısında Kütahyalı'nın elleri kelepçeli görüntüsünü hatırlatan Ahmet Hakan şunları ifade etti:
Ahmet hakan, Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alınmasının ardından iki sonuç çıkardı. Ahmet Hakan "'Hükümetin en büyük destekçisi olmak, kelepçeyle gözaltına engel olmaz. Her kim ki kendisinin “dokunulmaz” olduğu izlenimini yaratmaya çalışıyorsa...Bu kişi sahtekarın, palavracının, dolandırıcının önde gidenidir." dedi.
"Rasim Ozan Kütahyalı olayından çıkan iki sonuç var. O iki sonuçtan birincisi şu: Her kim ki... -“Ben Tayyip Erdoğan’ın koruması altındayım” havası basıyorsa... - “Ben Akın Gürlek’e çok yakınım” diye sağda solda fısıldıyorsa... - “Benim devletin derinlikleriyle acayip ilişkilerim var” edası takınıyorsa... - Kendisinin “dokunulmaz” olduğu izlenimini yaratmaya çalışıyorsa... Bu kişi sahtekarın, palavracının, dolandırıcının önde gidenidir. O iki sonuçtan ikincisi ise şu: - Sabah akşam Tayyip Erdoğan övgüleri yapmak. - Akın Gürlek’in heykelini dikmeye çalışmak. - Hükümetin en büyük destekçisi olmak. Suç şüphesi söz konusu olduğunda kelepçeyle gözaltına alınmaya engel olmaz. Bu iki sonucun tüm topluma verdiği mesaj ise çok net: İnanmayın şu sahtekar dolandırıcıların bastıkları havaya."