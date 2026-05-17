Ahmet Hakan'dan Rasim Ozan Kütahyalı yorumu: 'Hükümetin en büyük destekçisi olmak, kelepçeyle gözaltına engel olmaz'

"Rasim Ozan Kütahyalı olayından çıkan iki sonuç var. O iki sonuçtan birincisi şu: Her kim ki... -“Ben Tayyip Erdoğan’ın koruması altındayım” havası basıyorsa... - “Ben Akın Gürlek’e çok yakınım” diye sağda solda fısıldıyorsa... - “Benim devletin derinlikleriyle acayip ilişkilerim var” edası takınıyorsa... - Kendisinin “dokunulmaz” olduğu izlenimini yaratmaya çalışıyorsa... Bu kişi sahtekarın, palavracının, dolandırıcının önde gidenidir. O iki sonuçtan ikincisi ise şu: - Sabah akşam Tayyip Erdoğan övgüleri yapmak. - Akın Gürlek’in heykelini dikmeye çalışmak. - Hükümetin en büyük destekçisi olmak. Suç şüphesi söz konusu olduğunda kelepçeyle gözaltına alınmaya engel olmaz. Bu iki sonucun tüm topluma verdiği mesaj ise çok net: İnanmayın şu sahtekar dolandırıcıların bastıkları havaya."