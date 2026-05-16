https://anlatilaninotesi.com.tr/20260516/otobus-biletlerinde-iade-kurali-degisti-1105781389.html

Otobüs biletlerinde iade kuralı değişti

Otobüs biletlerinde iade kuralı değişti

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yayımladığı yeni yönetmelikle şehirler arası otobüs bileti kuralları değişti. Yeni düzenlemeye göre yolcular, sefer saatine... 16.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-16T11:43+0300

2026-05-16T11:43+0300

2026-05-16T11:43+0300

türki̇ye

bilet

otobüs

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1b/1055884367_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f0e606be174943e7901f57a5891dee63.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan “Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yeni düzenlemeyle birlikte kara yolu taşımacılığında yolcu hakları, dijitalleşme ve sektörel uygulamalara ilişkin önemli değişiklikler hayata geçirildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapılan düzenlemelerin vatandaşların haklarını daha güçlü korumayı amaçladığını belirtti.Otobüs biletlerinde tam i̇ade hakkıYeni yönetmeliğin en dikkat çeken maddesi, şehirler arası otobüs bileti iadesi konusunda oldu.Bakan Uraloğlu, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına şehirler arası otobüslerde, hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdik” açıklamasında bulundu.Böylece yolcular, sefer saatine 12 saatten fazla süre olması halinde bilet ücretinin tamamını geri alabilecek.Açık bilet uygulaması zorunlu olacakYeni düzenlemeye göre otobüs firmaları, sefer başlayana kadar yolcular için açık bilet düzenlemek zorunda olacak.Bu uygulamayla birlikte seyahat planı değişen vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.Otobüs firmalarına yeni tarife sistemiYönetmelikle birlikte otobüs firmalarının ücret tarifelerini önceden Bakanlığa bildirebilmesine de imkan sağlandı.Firmalar:Bakanlık, bu adımın fiyatlandırma süreçlerinde daha şeffaf bir yapı oluşturacağını belirtti.Dijitalleşme ve Elektronik Tebligat DönemiYeni düzenlemeyle kara yolu taşımacılığında dijital dönüşüm süreci de hızlandırıldı.Buna göre tüm yetki belgesi sahipleri için Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) zorunlu hale getirilecek.UETS uygulaması 1 Ocak 2027 itibarıyla devreye alınacak.Kurye ve taşımacılık sektörüne yeni kurallarBakanlık, kurye taşımacılığı alanında da yeni yükümlülükler getirdi.Yeni sisteme göre:Kademeli ceza sistemi geliyorKuralsız ve kayıt dışı taşımacılıkla mücadele kapsamında yeni ceza sistemi de yürürlüğe girdi.Buna göre:Beşinci ihlalde ise yetki belgesi iptal edilecek.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bilet, otobüs, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı