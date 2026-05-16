Otobüs biletlerinde iade kuralı değişti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yayımladığı yeni yönetmelikle şehirler arası otobüs bileti kuralları değişti. Yeni düzenlemeye göre yolcular, sefer saatine... 16.05.2026, Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yayımladığı yeni yönetmelikle şehirler arası otobüs bileti kuralları değişti. Yeni düzenlemeye göre yolcular, sefer saatine 12 saat kalana kadar biletlerini kesintisiz iade edebilecek. Ayrıca sefer başlayana kadar açık bilet düzenlenmesi de zorunlu hale getirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan “Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni düzenlemeyle birlikte kara yolu taşımacılığında yolcu hakları, dijitalleşme ve sektörel uygulamalara ilişkin önemli değişiklikler hayata geçirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapılan düzenlemelerin vatandaşların haklarını daha güçlü korumayı amaçladığını belirtti.
Otobüs biletlerinde tam i̇ade hakkı
Yeni yönetmeliğin en dikkat çeken maddesi, şehirler arası otobüs bileti iadesi konusunda oldu.
Bakan Uraloğlu, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına şehirler arası otobüslerde, hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdik” açıklamasında bulundu.
Böylece yolcular, sefer saatine 12 saatten fazla süre olması halinde bilet ücretinin tamamını geri alabilecek.
Açık bilet uygulaması zorunlu olacak
Yeni düzenlemeye göre otobüs firmaları, sefer başlayana kadar yolcular için açık bilet düzenlemek zorunda olacak.
Bu uygulamayla birlikte seyahat planı değişen vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Otobüs firmalarına yeni tarife sistemi
Yönetmelikle birlikte otobüs firmalarının ücret tarifelerini önceden Bakanlığa bildirebilmesine de imkan sağlandı.
Azami 1 ay sonrasına kadar geçerli tarifeleri sisteme tanımlayabilecek,
Gerekli durumlarda 10 gün içinde düzeltme başvurusu yapabilecek.
Bakanlık, bu adımın fiyatlandırma süreçlerinde daha şeffaf bir yapı oluşturacağını belirtti.
Dijitalleşme ve Elektronik Tebligat Dönemi
Yeni düzenlemeyle kara yolu taşımacılığında dijital dönüşüm süreci de hızlandırıldı.
Buna göre tüm yetki belgesi sahipleri için Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) zorunlu hale getirilecek.
UETS uygulaması 1 Ocak 2027 itibarıyla devreye alınacak.
Kurye ve taşımacılık sektörüne yeni kurallar
Bakanlık, kurye taşımacılığı alanında da yeni yükümlülükler getirdi.
Kargo taşımacılığı yetki belgesi bulunan firmalar, kurye gönderilerinde de kurye mevzuatına uygun faaliyet gösterecek,
SRC kurye ve kurye faaliyet belgeleri için 1 Ocak 2027’ye kadar süre tanınacak.
Kademeli ceza sistemi geliyor
Kuralsız ve kayıt dışı taşımacılıkla mücadele kapsamında yeni ceza sistemi de yürürlüğe girdi.
İlk ihlalde 21 bin 333 TL,
İkinci ihlalde 42 bin 666 TL,
Üçüncü ihlalde 106 bin 665 TL,
Dördüncü ihlalde 213 bin 330 TL idari para cezası uygulanacak.
Beşinci ihlalde ise yetki belgesi iptal edilecek.