BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260516/centcomdan-hurmuz-bogazi-aciklamasi-devriye-nobeti-devam-ediyor-1105786225.html
CENTCOM'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: 'Devriye nöbeti devam ediyor'
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), abluka altında tuttuğu Hürmüz Boğazı'nda helikopterle devriye turlarına devam ettiğini duyurdu. 16.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-16T17:27+0300
hürmüz boğazı
abd
i̇srail
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
17:27 16.05.2026
CENTCOM'un yaptığı açıklamada, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda belirsizliğin hakim olduğu Hürmüz Boğazı'ndaki son durum hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
Boğaz'da devriye gezen ABD helikopterinden çekilmiş fotoğraf görseline yer verilen CENTCOM'un paylaşımında, "ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını uyguladığı sırada, bir ABD ordusu helikopteri, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki bölgesel sular üzerinde uçuş yaparken ticari gemileri gözetliyor" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, 16 Mayıs itibarıyla 'kurallara uyumun sağlanması amacıyla' 78 ticari geminin rotasının değiştirildiği ve 4 geminin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
