“Araştırmacılar yapay zeka ajanlarını ağır ve adaletsiz çalışma koşullarına sokmuşlar. Ve bu yapay zeka ajanlarının daha fazla sistem adil değil, emek değersizleşiyor, kolektif haklar gerekebilir türlü ifadeler üretmeye başladığını bulmuşlar. Yapay zeka da olsa bilgisayar da olsa insanları yeterince kötü şartlarda çalıştırırsanız otomatik olarak sınıf sorgulamaya başlıyorlar ve Marksist kafa yapısına gidiyorlar. Bu ajanlar giderek daha sert koşullara maruz bırakılmış, hata yaparlarsa cezalandırılacakları hatta kapatılıp değiştirilecekleri söylenmiş. Sonuçta bazı ajanlar kendilerini değersiz hissettiklerini ima ederken daha eşitlikçi düzen öneren çıktılar çıkmış. Kapitalist sistem o kadar kötü bir şey ki herhangi bir şeyi yeterince kapitalist sisteme maruz bırakırsanız otomatik olarak Marksist olmaya yöneliyor. Siz bilgisayara şans verirseniz onlar bile örgütlenmeye başlıyor. Deney sadece anlık bir chatbot sahnesi değil, yapay zeka ajanlarının kendi deneyimlerini sonraki iş akışlarına taşıyabilecekleri ihtimalleri açılmış.”