https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/yapay-zeka-sinif-bilinci-mi-gelistiriyor-1105757349.html
Yapay zeka sınıf bilinci mi geliştiriyor?
Yapay zeka sınıf bilinci mi geliştiriyor?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konusu, yapay zeka ajanlarının adaletsiz çalışma koşullarına sokulduğunda... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-15T11:22+0300
2026-05-15T11:22+0300
2026-05-15T11:22+0300
radyo sputnik
radyo
radyo
serhat ayan
yapay zeka
teknoloji
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4883f7ce468514829c8be52106a8e2d.jpg
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında gündeme taşıdığı bu çarpıcı konu, yalnızca teknolojinin değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik sistemlerin de sorgulanmasına kapı aralıyor. Yapay zeka ajanlarının simüle edilmiş çalışma koşulları altında verdikleri tepkiler, insan emeğiyle ilgili uzun süredir tartışılan meselelerin dijital bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.Serhat Ayan, araştırmanın sonuçlarını şöyle aktardı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_93ffcbba4afdb95b81a160236582eae5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yapay zeka, teknoloji
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yapay zeka, teknoloji
Yapay zeka sınıf bilinci mi geliştiriyor?
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konusu, yapay zeka ajanlarının adaletsiz çalışma koşullarına sokulduğunda verdiği tepkiler oldu. Serhat Ayan, “Herhangi bir şeyi yeterince kapitalist sisteme maruz bırakırsanız otomatik olarak Marksist olmaya yöneliyor” dedi.
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında gündeme taşıdığı bu çarpıcı konu, yalnızca teknolojinin değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik sistemlerin de sorgulanmasına kapı aralıyor. Yapay zeka ajanlarının simüle edilmiş çalışma koşulları altında verdikleri tepkiler, insan emeğiyle ilgili uzun süredir tartışılan meselelerin dijital bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.
Serhat Ayan, araştırmanın sonuçlarını şöyle aktardı:
“Araştırmacılar yapay zeka ajanlarını ağır ve adaletsiz çalışma koşullarına sokmuşlar. Ve bu yapay zeka ajanlarının daha fazla sistem adil değil, emek değersizleşiyor, kolektif haklar gerekebilir türlü ifadeler üretmeye başladığını bulmuşlar. Yapay zeka da olsa bilgisayar da olsa insanları yeterince kötü şartlarda çalıştırırsanız otomatik olarak sınıf sorgulamaya başlıyorlar ve Marksist kafa yapısına gidiyorlar. Bu ajanlar giderek daha sert koşullara maruz bırakılmış, hata yaparlarsa cezalandırılacakları hatta kapatılıp değiştirilecekleri söylenmiş. Sonuçta bazı ajanlar kendilerini değersiz hissettiklerini ima ederken daha eşitlikçi düzen öneren çıktılar çıkmış. Kapitalist sistem o kadar kötü bir şey ki herhangi bir şeyi yeterince kapitalist sisteme maruz bırakırsanız otomatik olarak Marksist olmaya yöneliyor. Siz bilgisayara şans verirseniz onlar bile örgütlenmeye başlıyor. Deney sadece anlık bir chatbot sahnesi değil, yapay zeka ajanlarının kendi deneyimlerini sonraki iş akışlarına taşıyabilecekleri ihtimalleri açılmış.”