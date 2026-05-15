Vakıf üniversitelerinin uzmanlık kadroları kapandı: Yüzde sıfır yerleşme

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Sağlık Bakanlığı’nın atama kurası sonuçlarında 78 branşın 28’inin hiç tercih edilmediğini aktardı. Aslan... 15.05.2026, Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında Sağlık Bakanlığı’nın atamaları ve hekimlerin branş tercihleriyle ilgili aktarımlar yaptı.BirGün gazetesinin haberinden bilgiler paylaşan Aslan, 78 branşın 28’inin hiç ilgi görmediğini ve tercih edilmeyen branşların başında çocuk cerrahisinin geldiğini söyledi. Aslan çocuk cerrahisini beyin ve sinir hastalıkları cerrahisi ile göğüs cerrahisinin takip ettiğini aktardı.‘Vakıf üniversiteleri alarm veriyor’Aslan, vakıf üniversitelerindeki uzmanlık kadrolarının yüzde sıfır yerleşme oranıyla kapandığını da ifade etti. Branşların tercih edilmemesine dönük sebeplere de değinen Aslan, “Hekimler aldıkları eğitim ve omuzlarındaki riskin maddi karşılığını alamıyor. Sağlıkta şiddet yine bir türlü çözülemeyen konulardan biri. İnsanlar, ömürlerini adadıkları cerrahi branşlarda hapis ve şiddet riski yaşamak istemiyor” dedi.Öte yandan BirGün’ün haberine göre Bakanlığın açtığı bin 747 uzman hekim kadrosunun yalnızca 483’ü tercih edildi. Böylece kadroların sadece yüzde 28’i dolmuş oldu. Boş kalan branşların başında çocuk ve kadın hastalıkları geldi.9 ilde ise açılan kadroların tamamı boş kaldı. Bayburt, Muş, Giresun, Maraş, Karabük, Kars, Niğde, Siirt ve Zonguldak’ta açılan kadroların hiçbirinin tercih edilmediği görüldü. Buna karşılık Antalya, İstanbul, İzmir, Muğla, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir ve Batman, yüzde 50’nin üzerinde doluluk oranına ulaşabilen sınırlı sayıdaki iller arasında yer aldı.

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

