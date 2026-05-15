https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/trumpin-cin-ziyareti-yanindaki-isimlerin-mal-varligi-neredeyse-1-trilyon-dolar--1105756739.html
‘Trump’ın Çin ziyareti: Yanındaki isimlerin mal varlığı neredeyse 1 trilyon dolar
‘Trump’ın Çin ziyareti: Yanındaki isimlerin mal varlığı neredeyse 1 trilyon dolar
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, yıllar sonra Çin’e giden Donald Trump’ın yanında götürdüğü isimlerin mal varlığı ile ilgili konuştu. Aslan, “Trump’ın Çin... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-15T11:13+0300
2026-05-15T11:13+0300
2026-05-15T11:13+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
donald trump
elon musk
jensen huang
pekin
tesla
nvidia
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda 8,5 yıl aranın ardından Çin’e giden ABD Başkanı Donald Trump’ın beraberinde götürdüğü CEO’ların mal varlığına değindi.Trump ile birlikte Amerikan kapitalizminin ağır toplarının da olduğunu belirten Aslan, “Bu isimlerin toplam mal varlığı neredeyse 1 trilyon dolar. Trump’ın Çin uçuşu dünyanın en pahalı uçuşu diyebiliriz” dedi.‘Devasa bir pazarlık masası kuruldu’Ziyarette bulunan Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk ile NVIDIA CEO’su Jensen Huang’ın bu mal varlığında en büyük paya sahip olduğunu ifade eden Aslan, BlackRock ve Apple gibi şirketlerin de CEO’larının da ziyarette yer aldığını aktardı.“Elon Musk’ın serveti 688 milyar dolara ulaşmış durumda” diyen Aslan, “Bu kadar ağır topun aynı uçakta olması, diplomatik bir ziyaretten ziyade, küresel ticaretin kurallarının yeniden yazıldığı devasa bir "pazarlık masası" kurulduğunu gösteriyor” diye konuştu. Aslan, Musk’ı takip eden NVIDIA’nın CEO’sunun varlığını ise 183 milyar dolar olarak açıkladı.Öte yandan Pekin’de görüşen Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, stratejik istikrarı hedefleyen yapıcı ilişki vizyonu üzerinde mutabakata vardıkları bildirildi.
pekin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, donald trump, elon musk, jensen huang, pekin, tesla, nvidia, spacex, apple
radyo sputnik, radyo, radyo, donald trump, elon musk, jensen huang, pekin, tesla, nvidia, spacex, apple
‘Trump’ın Çin ziyareti: Yanındaki isimlerin mal varlığı neredeyse 1 trilyon dolar
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, yıllar sonra Çin’e giden Donald Trump’ın yanında götürdüğü isimlerin mal varlığı ile ilgili konuştu. Aslan, “Trump’ın Çin uçuşuna dünyanın en pahalı uçuşu diyebiliriz” dedi.
Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda 8,5 yıl aranın ardından Çin’e giden ABD Başkanı Donald Trump’ın beraberinde götürdüğü CEO’ların mal varlığına değindi.
Trump ile birlikte Amerikan kapitalizminin ağır toplarının da olduğunu belirten Aslan, “Bu isimlerin toplam mal varlığı neredeyse 1 trilyon dolar. Trump’ın Çin uçuşu dünyanın en pahalı uçuşu diyebiliriz” dedi.
‘Devasa bir pazarlık masası kuruldu’
Ziyarette bulunan Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk ile NVIDIA CEO’su Jensen Huang’ın bu mal varlığında en büyük paya sahip olduğunu ifade eden Aslan, BlackRock ve Apple gibi şirketlerin de CEO’larının da ziyarette yer aldığını aktardı.
“Elon Musk’ın serveti 688 milyar dolara ulaşmış durumda” diyen Aslan, “Bu kadar ağır topun aynı uçakta olması, diplomatik bir ziyaretten ziyade, küresel ticaretin kurallarının yeniden yazıldığı devasa bir "pazarlık masası" kurulduğunu gösteriyor” diye konuştu. Aslan, Musk’ı takip eden NVIDIA’nın CEO’sunun varlığını ise 183 milyar dolar olarak açıkladı.
Öte yandan Pekin’de görüşen Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, stratejik istikrarı hedefleyen yapıcı ilişki vizyonu üzerinde mutabakata vardıkları bildirildi.