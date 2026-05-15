‘Trump’ın Çin ziyareti: Yanındaki isimlerin mal varlığı neredeyse 1 trilyon dolar

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, yıllar sonra Çin'e giden Donald Trump'ın yanında götürdüğü isimlerin mal varlığı ile ilgili konuştu. Aslan, "Trump'ın Çin... 15.05.2026, Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda 8,5 yıl aranın ardından Çin’e giden ABD Başkanı Donald Trump’ın beraberinde götürdüğü CEO’ların mal varlığına değindi.Trump ile birlikte Amerikan kapitalizminin ağır toplarının da olduğunu belirten Aslan, “Bu isimlerin toplam mal varlığı neredeyse 1 trilyon dolar. Trump’ın Çin uçuşu dünyanın en pahalı uçuşu diyebiliriz” dedi.‘Devasa bir pazarlık masası kuruldu’Ziyarette bulunan Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk ile NVIDIA CEO’su Jensen Huang’ın bu mal varlığında en büyük paya sahip olduğunu ifade eden Aslan, BlackRock ve Apple gibi şirketlerin de CEO’larının da ziyarette yer aldığını aktardı.“Elon Musk’ın serveti 688 milyar dolara ulaşmış durumda” diyen Aslan, “Bu kadar ağır topun aynı uçakta olması, diplomatik bir ziyaretten ziyade, küresel ticaretin kurallarının yeniden yazıldığı devasa bir "pazarlık masası" kurulduğunu gösteriyor” diye konuştu. Aslan, Musk’ı takip eden NVIDIA’nın CEO’sunun varlığını ise 183 milyar dolar olarak açıkladı.Öte yandan Pekin’de görüşen Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, stratejik istikrarı hedefleyen yapıcı ilişki vizyonu üzerinde mutabakata vardıkları bildirildi.

