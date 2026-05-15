Trump Çin dönüşü uçakta konuştu: Birkaç gün içinde karar vereceğim
ABD Başkanı, Çin ziyaretinden dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken "Önümüzdeki birkaç gün içinde İran petrola alan Çin petrol şirketlerine... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-15T15:15+0300
14:26 15.05.2026 (güncellendi: 15:15 15.05.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, Pekin'den dönüşte başkanlık uçağı Air Force One'a binerken gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Trump, "Önümüzdeki birkaç gün içinde İran petrola alan Çin petrol şirketlerine uygulanan yaptırımlar konusunda karar vereceğim" dedi.
'İran'ın nükleer programını 20 yıl askıya olmasına varız'
Trump, ayrıca İran hakkında "İran'ın nükleer programını 20 yıl boyunca askıya alması bizim için tamam, ancak bunun 'gerçek' bir taahhüt olması gerekiyor" dedi.
‘Biz de onlara casusluk yapıyoruz’
Çinlilerle ilgili ‘casusluk’ iddialarını soran gazeteciye “Onlara dedim ki biz de size casusluk yapıyoruz ve bundan haberiniz bile olmuyor” yanıtını verdi.
'Çin bizden 750 uçak almak için taahhütte bulundu'
Trump yaptığı açıklamada, Çin'in 200 Boeing uçağı satın almayı kabul ettiğini ve potansiyel olarak 750 uçağa kadar satın alma taahhüdünde bulunduğunu söyledi.
‘Tayvan konusunda bir anlaşmazlık olduğunu düşünmüyorum’
ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Tayvan hakkında çok görüştüğünü ve bu konuda bir anlaşmazlık olduğunu düşünmediğini söyledi.
Resmi diplomatik bağların olmamasına rağmen ABD, Tayvan'ın en önemli uluslararası destekçisi ve en büyük silah tedarikçisi.
Rusya, ABD ve Çin'in katılımıyla nükleer silahsızlanmaya destek
Trump, nükleer silahsızlanma konusunun ABD, Çin ve Rusya'nın katılımıyla ele alınmasından yana olduğunu belirtti.
"Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile aramızda çok iyi bir anlayış var. Konu nükleersizleşme fikriyle ilgili ve Rusya da bu sürece dahil edilmeli. Böyle bir konsept çok iyi olur."
