‘Trump çark etti, Çin’de tavır değişikliği yok’

“Trump, ‘Şi Cinping beni kucaklayacak’ diyordu ancak Çinli yetkililer buna güldü. ‘Putin’i kucakladı’ deyince de ‘Putin onun dostu’ dediler. ABD, doğru bir adım attı. Çin ile mücadele etmek kendileriyle mücadele etmek anlamına geliyor. Amerikan çiftçileri tamamen Çin’e bağlı. Çin almasa açlıktan ölür Amerikalı çiftçiler. Bunlar Trump’ın seçmenleri. Trump, soya fasulyesinden ötürü sıkıntıya düşmüştü. Yeniden soya ve sığır eti ile ilgili anlaşma yapıldı. ABD olmadan da Çin’in yapay zekası gitmiyor. Çinliler, beş yıllık planlama döneminde yerli, milli çipi üreteceklerini söylüyor. Amerika’nın korkusu yapay zeka modeli verince öğrenen türden. Çin bunun bir adım ötesine geçerek kendi kendine düşünebilen, kendini eğitebilen bir yapay zekayı amaçlıyor. Bunu tamamlamak için NVIDIA’nın sahip olduğu şeyler gerekiyor. Bunun sahibi de Tayvanlı bir Çinli. Amerika’nın korkusu bunun savunma sanayisine uyarlanması. Kendi kendine düşünebilen bir insansız hava aracının veya askeri teçhizatı olduğunu düşünün. O zaman dünyada kimse bunu yapabileni tutamaz. Çünkü askeri anlamda en önemli sıkıntı can kaybı. Bunun hesabı siyaseten verilemiyor. ABD’nin en büyük korkusu kendi kendine öğrenen yapay zeka. Amerikalılar dünya barışı için değil kendileri için korkuyor. ABD’nin geri adım attığını gördük, Çin’de ise bir tavır değişikliği yok. Trump’ın mahcup bir ezikliği vardı. İlk kez bir Amerikan başkanı borç istemeye giden bir tavırdaydı. Uçaktaki açıklamalarında da samimi duygular paylaşırsa o zaman yeni bir denklemi okuyacağız demektir. Bu Hürmüz’e de yansır. Şi Cinping, ‘Japonya silahlanma işinden vazgeçsin ben de İran’ı ikna ederim’ demiş olabilir. Japonya meselesi sıkıntılı. Trump, ‘Şi Cinping yalvardı, biz güçlüyüz’ derse dünya yanmaya devam edecektir.”