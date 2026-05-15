Şampiyon Galatasaray, kupayı kaldırıyor: RAMS Park'ta dron gösterisi yapıldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlamasının ardından RAMS Park’ta düzenlenen törenle büyük bir coşku yaşadı. Takım oyuncuları ve teknik heyet sahaya çıkarak taraftarlarla birlikte şampiyonluğu kutladı.