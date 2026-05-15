Prof. Dr. Aziz Konukman: Orta Vadeli Plan’daki sapma değil, doğrudan çöküş
Prof. Dr. Konukman, enflasyon hedeflerindeki büyük sapmanın OVP'yi fiilen geçersiz hale getirdiğini söyledi. Ekonomi yönetiminin kendi programına inanmadığını...
2026-05-15T13:46+0300
İsmet Özçelik
İsmet Özçelik
Prof. Dr. Konukman, enflasyon hedeflerindeki büyük sapmanın OVP’yi fiilen geçersiz hale getirdiğini söyledi. Ekonomi yönetiminin kendi programına inanmadığını savunan Konukman, bütçeden rantiyeye kaynak aktarıldığını belirterek mevcut enflasyonun ücretlerden değil yüksek kâr marjlarından kaynaklandığını ve emekliye ara zam gerektiğini ifade etti.
Prof. Dr. Aziz Konukman, Radyo Sputnik’te İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programında ekonomi yönetiminin enflasyon hedeflerini, Orta Vadeli Program’daki (OVP) sapmaları, bütçedeki faiz yükünü ve gelir dağılımındaki bozulmayı değerlendirdi. Konukman, mevcut ekonomik programın çöktüğünü savunarak bütçeden rantiyeye kaynak aktarıldığını, enflasyonun ücretlerden değil yüksek kâr marjlarından kaynaklandığını ve emekli ile çalışanlar için ara zamların acilen gündeme alınması gerektiğini söyledi.
‘OVP’nin üç yıllık hedefleri sil baştan değişmeli’
Prof. Dr. Konukman, enflasyon hedeflerindeki büyük revizyonun Orta Vadeli Program’ın fiilen geçersiz hale geldiğini gösterdiğini söyledi. Konukman, hükümetin mevcut hedefleri beklemeden acil şekilde yeni üç yıllık ekonomik tahminler açıklaması gerektiğini kaydetti:
“OVP çöktü. Çünkü ikinci rapor enflasyon hedeflerini yerle bir etti. 16’ydı; 16’ya göre emekçiye zam yapıldı. 16’dan 24’e revize edildi. Ara hedef 24, tahmin 26. Bu sil baştan değişmesi demektir. Bu durum sapma değil, çökme. Öğrencime ödev versem ve böyle bir sapma yapsa, ‘Sen bu sömestr gelme’ derim. İki puan aşağı, yukarı olur. Ama yüzde elliden bahsediyoruz. Bu çok temel bir hedef. Enflasyonda şaşıyorsanız o zaman OVP elinizde kaldı demektir. OVP ancak Eylül’ün ilk haftasının sonunda yenilenecek. Bence o tarih beklenmemeli. ‘Benim Orta vadeli planım çöktü, derhal şimdi Resmi Gazete’de 3 yıllık tahminlerimi revize ediyorum’ demeliler. Buradan hükümete çağrımdır; 2026 dahil, acilen önümüzdeki 3 yılın hedeflerini verecekler. 2027-28 sil baştan değişecek; 2029 için ise yeni hedef belirlenecek. Acilen yapılması gereken bu.”
‘Rantiyeye kaynak aktarılıyor’
Prof. Dr. Konukman, bütçedeki yüksek faiz ödemelerinin büyük ölçüde üst gelir gruplarına kaynak transferi anlamına geldiğini söyledi. Düşük gelirli kesimlerin harcamalarının kısıldığını ancak servet sahiplerinin gelir ve talebinin artmaya devam ettiğini ifade eden Konukman, sözlerini şöyle sürdürdü:
“3 aylık bütçe sonuçları açıklandı; 876,1 milyar faiz ödemesi var. Bu, bütçenin yüzde 19,8’i. Bu emeklinin faizi değil; bu, üst gelir gruplarının, yani serveti artmış olan kesimlerin faizi. Yerli rantiyeye faiz verdiğiniz zaman bu piyasaya talep olarak girmeyecek mi? Siz normal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen insanların talebini kısıyorsunuz; bu insanların talebini değil. Çünkü bunlara rant gelirlerini pompaladıkça çarşı-pazara gidiyorlar, yüksek taleple geliyorlar. Yani zenginlerin, servet sahiplerinde azalma yok, tam tersine ciddi bir talep artışları var. Yani yoksulların, düşük gelirlilerin talebini kısıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Kaynak transferi yapıyorsunuz. 100 liralık giderin 5’te 1’i faize gidiyor. Türkiye’de son 5 yılda 30 milyon dolar üzerinde serveti olanların oranı yüzde 93,5 artmış. İnsan utanır. Böyle bir tablo olur mu? Servetler almış başını gidiyor. 30 milyon dolar serveti olanların sayısının arttığı bir ülkede onlardan vergi almıyorsunuz; dahası vergi borçlarını siliyorsunuz.”
‘Ücret itişli değil, kâr itişli bir enflasyon var’
Mevcut enflasyonun düşük gelirli kesimlerin talebinden değil, yüksek kâr marjları ve servet sahiplerinin harcamalarından kaynaklandığını ifade eden Konukman, “Bu tablo, enflasyonun nedeninin talep olmadığını söylüyor. Eğer bir talep varsa, o da zenginlerin, servet sahiplerinin talebi. Kâr itişli bir enflasyon var, ücret itişli değil. Dolayısıyla bunlar hem servet sahibiler hem gelirden daha fazla pay alıyorlar hem yüksek kar marjlarıyla çalışıyorlar” dedi.
‘Vergi havuzunda delik var’
Prof. Dr. Konukman, 2024 yılında vergi muafiyet ve istisnalarının bütçede öngörülen seviyenin çok üzerine çıktığını söyledi. Konukman, yüz milyarlarca liralık ek vergi muafiyetinin kamu gelirlerinde ciddi kayba yol açtığı görüşünde:
“2024 yılının vazgeçilen vergi tutarı ile ilgili rakam kesinleşti. 2024 yılı bütçesinde kanununda geçen vergi muafiyet tutarı 2,2 trilyonmuş. Gerçekleşme tahmini 2,5 olmuş. Bu rakam 2025 yılı vergi harcamalarında da 2,8 trilyon. 2,2 trilyon diye Meclis’in önüne gelmiş; sapma 0,6 trilyon. 645,1 milyar fazladan muafiyet tanınmış. Vergi havuzu delinmiş oldu.”