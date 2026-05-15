Prof. Dr. Aziz Konukman: Orta Vadeli Plan’daki sapma değil, doğrudan çöküş

Prof. Dr. Konukman, enflasyon hedeflerindeki büyük sapmanın OVP'yi fiilen geçersiz hale getirdiğini söyledi. Ekonomi yönetiminin kendi programına inanmadığını...

Prof. Dr. Aziz Konukman, Radyo Sputnik’te İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programında ekonomi yönetiminin enflasyon hedeflerini, Orta Vadeli Program’daki (OVP) sapmaları, bütçedeki faiz yükünü ve gelir dağılımındaki bozulmayı değerlendirdi. Konukman, mevcut ekonomik programın çöktüğünü savunarak bütçeden rantiyeye kaynak aktarıldığını, enflasyonun ücretlerden değil yüksek kâr marjlarından kaynaklandığını ve emekli ile çalışanlar için ara zamların acilen gündeme alınması gerektiğini söyledi.‘OVP’nin üç yıllık hedefleri sil baştan değişmeli’Prof. Dr. Konukman, enflasyon hedeflerindeki büyük revizyonun Orta Vadeli Program’ın fiilen geçersiz hale geldiğini gösterdiğini söyledi. Konukman, hükümetin mevcut hedefleri beklemeden acil şekilde yeni üç yıllık ekonomik tahminler açıklaması gerektiğini kaydetti:‘Rantiyeye kaynak aktarılıyor’Prof. Dr. Konukman, bütçedeki yüksek faiz ödemelerinin büyük ölçüde üst gelir gruplarına kaynak transferi anlamına geldiğini söyledi. Düşük gelirli kesimlerin harcamalarının kısıldığını ancak servet sahiplerinin gelir ve talebinin artmaya devam ettiğini ifade eden Konukman, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Ücret itişli değil, kâr itişli bir enflasyon var’Mevcut enflasyonun düşük gelirli kesimlerin talebinden değil, yüksek kâr marjları ve servet sahiplerinin harcamalarından kaynaklandığını ifade eden Konukman, “Bu tablo, enflasyonun nedeninin talep olmadığını söylüyor. Eğer bir talep varsa, o da zenginlerin, servet sahiplerinin talebi. Kâr itişli bir enflasyon var, ücret itişli değil. Dolayısıyla bunlar hem servet sahibiler hem gelirden daha fazla pay alıyorlar hem yüksek kar marjlarıyla çalışıyorlar” dedi.‘Vergi havuzunda delik var’Prof. Dr. Konukman, 2024 yılında vergi muafiyet ve istisnalarının bütçede öngörülen seviyenin çok üzerine çıktığını söyledi. Konukman, yüz milyarlarca liralık ek vergi muafiyetinin kamu gelirlerinde ciddi kayba yol açtığı görüşünde:

İsmet Özçelik

