Pırlanta kaçakçılığı operasyonu: 4 ilde 81 şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen pırlanta kaçakçılığı operasyonunda 81 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışından organize şekilde kaçak pırlanta ve değerli... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-15T09:31+0300
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen pırlanta kaçakçılığı operasyonunda 81 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışından organize şekilde kaçak pırlanta ve değerli taş getirildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada çok sayıda dijital materyal ile satışa hazır değerli taşlara el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışından organize şekilde pırlanta kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla geniş çaplı operasyon düzenlendi.
Soruşturmada 91 şüpheli hakkında “eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokma”, “kaçak eşyayı ticari amaçla satın alma, satışa arz etme”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “örgüte üye olmak” suçlarından gözaltı kararı verildi.
4 i̇lde eş zamanlı baskın
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyon; İstanbul, Antalya, Hatay ve İzmir’de eş zamanlı olarak yapıldı.
Operasyona yaklaşık 300 emniyet personeli ile 40 vergi müfettişi katıldı. Düzenlenen baskınlarda 81 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçak pırlanta ve değerli taşlara el konuldu
Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Ayrıca yurt dışından kaçak yollarla Türkiye’ye getirildiği ve satışa sunulacağı değerlendirilen pırlanta ile çeşitli değerli taşlara da el konulduğu bildirildi.