Netanyahu: Düşmanlarımız hepimizi yok etmek istiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs Günü devlet töreninde yaptığı konuşmada İsrail’in askeri başarılarını överken Kudüs’ün sonsuza kadar İsrail... 15.05.2026, Sputnik Türkiye

Kudüs Günü devlet töreninde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, açıklamalarda bulundu.Başbakan Netanyahu, “İran’daki terör rejimi her zamankinden daha zayıf ve İsrail Devleti her zamankinden daha güçlü, radikal İslam’ın her tehdidine karşı kararlı bir şekilde savaşmaya devam edeceğiz” dedi.Netanyahu, “Düşmanlarımız hepimizi yok etmek istiyor. Hepimizi. Sağcı-solcu, laik-dindar, Yahudi-Arap arasında hiçbir ayrım yapmıyorlar. Ancak başka bir hedefleri daha var: bizi Kudüs’ten söküp atmak. ‘Kudüs’e gidiyoruz’ sloganları, Yahudi ulusunun kalbinden bizi uzaklaştırma niyetlerini ifade ediyor. Buna izin vermeyeceğiz'' şeklinde konuştu.Öte yandan Netanyahu, İsrail’in askeri harekâtlar başlatmamış olması durumunda, İran’ın bugün nükleer bombaya sahip olacağını iddia etti.

