İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
MHP Isparta İl Teşkilatı ile 13 ilçe teşkilatı feshedildi
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Isparta il teşkilat organlarının feshedildiğini açıkladı. 15.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-15T15:49+0300
2026-05-15T15:49+0300
semih yalçın, isparta, milliyetçi hareket partisi (mhp)
15:49 15.05.2026
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Isparta il teşkilat organlarının feshedildiğini açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Isparta il teşkilat organlarının feshedildiğini açıkladı. MHP'li Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Teşkilatı ile 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Başkanlığı görevine Osman Gülay atanmıştır" ifadelerini kullandı.
Semih Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2026
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın duyurdu: Bir ilde daha il teşkilatı feshedildi
Dün, 14:04
