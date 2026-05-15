Japonya’da 6,7 büyüklüğünde deprem

Japonya’nın kuzeydoğusundaki Ofunato kenti yakınlarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi, tsunami... 15.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-15T15:19+0300

Japonya’nın kuzeydoğusunda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre deprem, Ofunato kentinin 8 kilometre güneydoğusunda kaydedildi. Sarsıntının 62,9 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.Tsunami uyarısı yapılmadıİlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmezken, yetkililer tarafından tsunami uyarısı yapılmadı.7,4 büyüklüğünde sarsıntı yaşanmıştıJaponya’da 20 Nisan’da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı yapılmış, dalga yüksekliğinin 3 metreye kadar ulaşabileceği belirtilmişti. Iwate bölgesinin ilk etkilenecek alanlar arasında olduğu açıklanırken, Hokkaido, Aomori, Miyagi ve Fukushima için de farklı seviyelerde tsunami uyarıları ve tavsiyeler yayımlanmıştı. Deprem sonrası Tokyo–Aomori hızlı tren seferleri durdurulmuş, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi halka yüksek bölgelere çıkmaları çağrısında bulunmuştu. Onagawa Nükleer Santrali’nde herhangi bir anormallik tespit edilmezken, bazı kıyı bölgelerinde ilk tsunami dalgalarının yaklaşık 40 santimetreye ulaştığı bildirilmişti.

