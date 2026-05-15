Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alacak: Yazılı ve sözlü sınav yapılmayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alımı yapacak. Sadece 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınacak olan başvurular 18-24 Mayıs tarihleri arasında...

2026-05-15T02:53+0300

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2 bin 610 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.Bakan Bak konuyla ilgili "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ülke genelindeki teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı sürecimiz başlamıştır. Gençlik ve spor çalışmalarımıza katkı sunmak isteyen adaylarımızı başvuru sürecine bekliyoruz. Bakanlığımızın farklı kadro ve görev alanlarına yönelik personel alımı çalışmalarımız da devam etmektedir. Yeni duyurularımızı çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu. 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınacakYazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınarak toplam 2 bin 610 sözleşmeli person alımı şu şekilde yapılacak:Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 18-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

