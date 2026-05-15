Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alacak: Yazılı ve sözlü sınav yapılmayacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alımı yapacak. Sadece 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınacak olan başvurular 18-24 Mayıs tarihleri arasında... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2 bin 610 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.
Bakan Bak konuyla ilgili "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ülke genelindeki teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı sürecimiz başlamıştır. Gençlik ve spor çalışmalarımıza katkı sunmak isteyen adaylarımızı başvuru sürecine bekliyoruz. Bakanlığımızın farklı kadro ve görev alanlarına yönelik personel alımı çalışmalarımız da devam etmektedir. Yeni duyurularımızı çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.
2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınacak
Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınarak toplam 2 bin 610 sözleşmeli person alımı şu şekilde yapılacak:
150 lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi,
1000 ön lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi,
Ortaöğretim (lise ve dengi) okullardan mezun 783 destek personeli (temizlik),
114 elektrik tesisatçısı,
204 iklimlendirme personeli,
180 havuz suyu operatörü,
Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 18-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.