Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı: Son gün ne zaman?

ÖSYM tarafından 19 Temmuz'da yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavları için başvurular başladı. Son gün 2 Haziran. 15.05.2026, Sputnik Türkiye

ÖSYM'nin düzenleyeceği Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) başvuruları başladı. 19 Temmuz'da yapılacak sınav için son başvuru tarihi 2 Haziran olarak açıklandı. Dikey Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak?ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19 Temmuz'da yapılacak sınav için başvurular 2 Haziran'da sona erecek.Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2026-DGS başvuru kılavuzundan ulaşılabilecek.

