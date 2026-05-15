Ali Çağatay: “Emekli maaşına blokaj kararı kabul edilemez”
Gazeteci Ali Çağatay Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında, emekli maaşlarına kredi borçları nedeniyle blokaj uygulanabilmesine yönelik emsal kararı değerlendirdi. Çağatay, kararın emeklilerin son güvencesini hedef aldığını belirterek, “Yarın öbür gün el konulmaması gereken hesap ve varlıklara da el konulabilir” dedi.
İstinaf Mahkemesi’nin emekli maaşlarına kredi borçları nedeniyle blokaj uygulanabileceğine yönelik emsal kararı tartışma yarattı. Gazeteci Ali Çağatay, kararın emeklilerin ekonomik güvencesini hedef aldığını belirterek, sürecin daha geniş hak kayıplarına yol açabileceği uyarısında bulundu.
‘Emekliler kredilerini ödeyememe sorunuyla karşı karşıyalar’
Çağatay, emekli maaşlarına kredi borçları nedeniyle blokaj uygulanabilmesine yönelik emsal karar hakkında konuştu:
‘’Emekliyseniz bu haber sizi daha fazla ilgilendiriyor. İstinaf Mahkemesi emekli maaşına blokaj konulabileceğine karar verdi. Emekli maaşlarına, mahkemelerin çok istisnai gösterebileceği sebepler dışında herhangi bir sebeple asla icra konulamaz. Ama bu istinaf mahkemesi kararıyla birlikte ortaya çıkan emsal karar, bütün emeklileri ilgilendiriyor. Mahkeme, emekli maaşının kredi ödemesi nedeniyle bloka edilmesinin mümkün olduğuna karar verdi. Şimdi burada iki taraf var. Bir tanesi emekliler, öteki de bankalar. Bankalar bastırdı ve emeklilerin maaşlarına blokaj konulmasını mahkemeye kabul ettirdi. Emekliler muhtemelen kredilerini ödeyememe sorunuyla karşı karşıyalar. Ve bankaların bu ödeyememe, bu temerrüt sorunu nedeniyle sıkıntıya gireceğini düşünen yüce yargımız da böyle bir karar verdi.’’
‘Yarın öbür gün, el konulmaması gereken hesap ve varlıklara da el konulabilir’
Çağatay, emekli maaşlarına blokaj uygulanabilmesine yönelik kararın kabul edilemez olduğunu söyledi:
‘’Ben kararın ve kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. Çünkü emekli maaşı insanların son tutamağı ve bu son tutamağı ellerinden alamazsınız. Buna bir kılıf uyduruldu. Çünkü bankalarda muhtemelen emeklilerin aldıkları kredilerin geri ödemesiyle ilgili sorunlar var. Bu sorunlar muhtemelen BDDK benzeri yerlere de yansıdı. Arkasından böyle bir karar çıktı. Bu kararın tabii bir üst mahkeme tarafından iptal edilmesi söz konusu ancak bunun için emekliler derneklerinin, emekli cemiyetlerinin harekete geçmesi gerekiyor. Zira bu yol olur. Yarın öbür gün el konulmaması gereken hesaplara ve varlıklara da el konulabilir.’’