Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/ali-cagatay-emekli-maasina-blokaj-karari-kabul-edilemez-1105754689.html
Ali Çağatay: “Emekli maaşına blokaj kararı kabul edilemez”
Ali Çağatay: “Emekli maaşına blokaj kararı kabul edilemez”
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında, emekli maaşlarına kredi borçları nedeniyle blokaj uygulanabilmesine yönelik emsal kararı... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-15T10:19+0300
2026-05-15T10:19+0300
seyi̇r hali̇
radyo sputnik
radyo
radyo
bddk
emekli
emekli maaşı
kredi borcu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102430785_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_251a8cb1cfb9129e76ab1b99dafa2db0.jpg
İstinaf Mahkemesi’nin emekli maaşlarına kredi borçları nedeniyle blokaj uygulanabileceğine yönelik emsal kararı tartışma yarattı. Gazeteci Ali Çağatay, kararın emeklilerin ekonomik güvencesini hedef aldığını belirterek, sürecin daha geniş hak kayıplarına yol açabileceği uyarısında bulundu.‘Emekliler kredilerini ödeyememe sorunuyla karşı karşıyalar’Çağatay, emekli maaşlarına kredi borçları nedeniyle blokaj uygulanabilmesine yönelik emsal karar hakkında konuştu:‘Yarın öbür gün, el konulmaması gereken hesap ve varlıklara da el konulabilir’Çağatay, emekli maaşlarına blokaj uygulanabilmesine yönelik kararın kabul edilemez olduğunu söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102430785_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_3a566706395f9b37b784b69a9b4e7917.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, bddk, emekli, emekli maaşı, kredi borcu
radyo sputnik, radyo, radyo, bddk, emekli, emekli maaşı, kredi borcu

Ali Çağatay: “Emekli maaşına blokaj kararı kabul edilemez”

10:19 15.05.2026
İran'da neler oluyor?
İran'da neler oluyor? - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2026
Abone ol
Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
Tüm yazılar
Gazeteci Ali Çağatay Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında, emekli maaşlarına kredi borçları nedeniyle blokaj uygulanabilmesine yönelik emsal kararı değerlendirdi. Çağatay, kararın emeklilerin son güvencesini hedef aldığını belirterek, “Yarın öbür gün el konulmaması gereken hesap ve varlıklara da el konulabilir” dedi.
İstinaf Mahkemesi’nin emekli maaşlarına kredi borçları nedeniyle blokaj uygulanabileceğine yönelik emsal kararı tartışma yarattı. Gazeteci Ali Çağatay, kararın emeklilerin ekonomik güvencesini hedef aldığını belirterek, sürecin daha geniş hak kayıplarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

‘Emekliler kredilerini ödeyememe sorunuyla karşı karşıyalar’

Çağatay, emekli maaşlarına kredi borçları nedeniyle blokaj uygulanabilmesine yönelik emsal karar hakkında konuştu:
‘’Emekliyseniz bu haber sizi daha fazla ilgilendiriyor. İstinaf Mahkemesi emekli maaşına blokaj konulabileceğine karar verdi. Emekli maaşlarına, mahkemelerin çok istisnai gösterebileceği sebepler dışında herhangi bir sebeple asla icra konulamaz. Ama bu istinaf mahkemesi kararıyla birlikte ortaya çıkan emsal karar, bütün emeklileri ilgilendiriyor. Mahkeme, emekli maaşının kredi ödemesi nedeniyle bloka edilmesinin mümkün olduğuna karar verdi. Şimdi burada iki taraf var. Bir tanesi emekliler, öteki de bankalar. Bankalar bastırdı ve emeklilerin maaşlarına blokaj konulmasını mahkemeye kabul ettirdi. Emekliler muhtemelen kredilerini ödeyememe sorunuyla karşı karşıyalar. Ve bankaların bu ödeyememe, bu temerrüt sorunu nedeniyle sıkıntıya gireceğini düşünen yüce yargımız da böyle bir karar verdi.’’

‘Yarın öbür gün, el konulmaması gereken hesap ve varlıklara da el konulabilir’

Çağatay, emekli maaşlarına blokaj uygulanabilmesine yönelik kararın kabul edilemez olduğunu söyledi:
‘’Ben kararın ve kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. Çünkü emekli maaşı insanların son tutamağı ve bu son tutamağı ellerinden alamazsınız. Buna bir kılıf uyduruldu. Çünkü bankalarda muhtemelen emeklilerin aldıkları kredilerin geri ödemesiyle ilgili sorunlar var. Bu sorunlar muhtemelen BDDK benzeri yerlere de yansıdı. Arkasından böyle bir karar çıktı. Bu kararın tabii bir üst mahkeme tarafından iptal edilmesi söz konusu ancak bunun için emekliler derneklerinin, emekli cemiyetlerinin harekete geçmesi gerekiyor. Zira bu yol olur. Yarın öbür gün el konulmaması gereken hesaplara ve varlıklara da el konulabilir.’’
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала