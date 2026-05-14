Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknoloji alanında yaşanan tüm gelişmeler, trendler ve teknolojinin günlük hayata yansımaları, Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi'nde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/yapay-zekdan-daha-fazla-verim-almanin-yolu-itiraz-etmesine-izin-verin-1105727723.html
Yapay zekâdan daha fazla verim almanın yolu: İtiraz etmesine izin verin
Yapay zekâdan daha fazla verim almanın yolu: İtiraz etmesine izin verin
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konusu yapay zekadan daha fazla nasıl verim alınabileceği oldu. Ayan, yapay... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T11:41+0300
2026-05-14T11:41+0300
yeni̇ şeyler rehberi̇
radyo sputnik
radyo
radyo
serhat ayan
yeni̇ şeyler rehberi̇
yapay zeka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4883f7ce468514829c8be52106a8e2d.jpg
Yapay zekâ hayatın her alanında giderek daha fazla yer edinirken, ondan nasıl daha verimli yararlanılacağı sorusu da önem kazanıyor. Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu “Yeni Şeyler Rehberi” programında bu soruya dikkat çekici bir yaklaşım getirdi. Ayan’a göre yapay zekâyı yalnızca bir “onay makinesi” gibi kullanmak yerine, onu sorgulayan ve eleştiren bir çalışma arkadaşına dönüştürmek mümkün. Bunun yolu ise doğru komutları vermekten ve yapay zekânın kullanıcıyla aynı fikirde olmak zorunda olmadığını açıkça belirtmekten geçiyor.İnsanların çoğunun farkında olmadan yapay zekayı bir onaylama makinesine çevirdiğini belirten Serhat Ayan, şöyle aktardı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_93ffcbba4afdb95b81a160236582eae5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, yapay zeka
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, yapay zeka

Yapay zekâdan daha fazla verim almanın yolu: İtiraz etmesine izin verin

11:41 14.05.2026
Serhat Ayan
Serhat Ayan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2026
Abone ol
Serhat Ayan - Sputnik Türkiye
Serhat Ayan
Tüm yazılar
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konusu yapay zekadan daha fazla nasıl verim alınabileceği oldu. Ayan, yapay zekanın daha iyi cevap vermesi için aynı fikirde olmak zorunda olmadığını belirtmek gerektiğini söyledi.
Yapay zekâ hayatın her alanında giderek daha fazla yer edinirken, ondan nasıl daha verimli yararlanılacağı sorusu da önem kazanıyor. Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu “Yeni Şeyler Rehberi” programında bu soruya dikkat çekici bir yaklaşım getirdi. Ayan’a göre yapay zekâyı yalnızca bir “onay makinesi” gibi kullanmak yerine, onu sorgulayan ve eleştiren bir çalışma arkadaşına dönüştürmek mümkün. Bunun yolu ise doğru komutları vermekten ve yapay zekânın kullanıcıyla aynı fikirde olmak zorunda olmadığını açıkça belirtmekten geçiyor.
İnsanların çoğunun farkında olmadan yapay zekayı bir onaylama makinesine çevirdiğini belirten Serhat Ayan, şöyle aktardı:
“Herkesin bana sorduğu bir soru var, yapay zekadan daha fazla verim almak için ne yapılabileceğini soruyorlar. Yapay zekanın daha iyi cevaplar verebilmesi için sizinle aynı fikirde olmak zorunda olmadığını açıkça söyleyin deniyor. ‘İnsanları memnun etmeye çalışan biri gibi değil, düşünceli bir eleştirmen gibi davran’ diye komut verildiğinde bu cümle yapay zekanın yolunu değiştirmiş. Artık fikri otomatik olarak güzelleştirmeye çalışmak yerine varsayımları sorgulayıp eksiklikleri ve mantık boşluklarını göstermeye başlamış. İnsanlar çoğu zaman farkında olmadan yapay zekayı bir onay makinesine çeviriyor. Sürekli sizi destekleyici sinyaller veriyor çünkü bu şekilde tasarlandı. Bu durum gerçek fikirlerin doğmasını engelliyor. Bazen fikrin kötü olduğunu söylemek sizi daha fazla havuza atar. Türkiye’de yapay zeka genellikle hızlandırıcı bir araç gibi kullanılıyor. Ancak gerçek bir çalışma arkadaşına çevirmek için ona itiraz edebilme fırsatını verebilmeniz gerekiyor.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала