Yapay zekâdan daha fazla verim almanın yolu: İtiraz etmesine izin verin
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konusu yapay zekadan daha fazla nasıl verim alınabileceği oldu. Ayan, yapay... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T11:41+0300
Yapay zekâ hayatın her alanında giderek daha fazla yer edinirken, ondan nasıl daha verimli yararlanılacağı sorusu da önem kazanıyor. Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu “Yeni Şeyler Rehberi” programında bu soruya dikkat çekici bir yaklaşım getirdi. Ayan’a göre yapay zekâyı yalnızca bir “onay makinesi” gibi kullanmak yerine, onu sorgulayan ve eleştiren bir çalışma arkadaşına dönüştürmek mümkün. Bunun yolu ise doğru komutları vermekten ve yapay zekânın kullanıcıyla aynı fikirde olmak zorunda olmadığını açıkça belirtmekten geçiyor.İnsanların çoğunun farkında olmadan yapay zekayı bir onaylama makinesine çevirdiğini belirten Serhat Ayan, şöyle aktardı:
Serhat Ayan
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konusu yapay zekadan daha fazla nasıl verim alınabileceği oldu. Ayan, yapay zekanın daha iyi cevap vermesi için aynı fikirde olmak zorunda olmadığını belirtmek gerektiğini söyledi.
“Herkesin bana sorduğu bir soru var, yapay zekadan daha fazla verim almak için ne yapılabileceğini soruyorlar. Yapay zekanın daha iyi cevaplar verebilmesi için sizinle aynı fikirde olmak zorunda olmadığını açıkça söyleyin deniyor. ‘İnsanları memnun etmeye çalışan biri gibi değil, düşünceli bir eleştirmen gibi davran’ diye komut verildiğinde bu cümle yapay zekanın yolunu değiştirmiş. Artık fikri otomatik olarak güzelleştirmeye çalışmak yerine varsayımları sorgulayıp eksiklikleri ve mantık boşluklarını göstermeye başlamış. İnsanlar çoğu zaman farkında olmadan yapay zekayı bir onay makinesine çeviriyor. Sürekli sizi destekleyici sinyaller veriyor çünkü bu şekilde tasarlandı. Bu durum gerçek fikirlerin doğmasını engelliyor. Bazen fikrin kötü olduğunu söylemek sizi daha fazla havuza atar. Türkiye’de yapay zeka genellikle hızlandırıcı bir araç gibi kullanılıyor. Ancak gerçek bir çalışma arkadaşına çevirmek için ona itiraz edebilme fırsatını verebilmeniz gerekiyor.”