Yapay zekâdan daha fazla verim almanın yolu: İtiraz etmesine izin verin

“Herkesin bana sorduğu bir soru var, yapay zekadan daha fazla verim almak için ne yapılabileceğini soruyorlar. Yapay zekanın daha iyi cevaplar verebilmesi için sizinle aynı fikirde olmak zorunda olmadığını açıkça söyleyin deniyor. ‘İnsanları memnun etmeye çalışan biri gibi değil, düşünceli bir eleştirmen gibi davran’ diye komut verildiğinde bu cümle yapay zekanın yolunu değiştirmiş. Artık fikri otomatik olarak güzelleştirmeye çalışmak yerine varsayımları sorgulayıp eksiklikleri ve mantık boşluklarını göstermeye başlamış. İnsanlar çoğu zaman farkında olmadan yapay zekayı bir onay makinesine çeviriyor. Sürekli sizi destekleyici sinyaller veriyor çünkü bu şekilde tasarlandı. Bu durum gerçek fikirlerin doğmasını engelliyor. Bazen fikrin kötü olduğunu söylemek sizi daha fazla havuza atar. Türkiye’de yapay zeka genellikle hızlandırıcı bir araç gibi kullanılıyor. Ancak gerçek bir çalışma arkadaşına çevirmek için ona itiraz edebilme fırsatını verebilmeniz gerekiyor.”