Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş: Görüntülerdeki beyaz araba baş şüpheli
Gazeteci Güçlü Özgan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş oldu. Kabaiş, "Ben sadece...
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş oldu. Kabaiş, “Ben sadece kızımın ölüm sebebinin peşindeyim, kurumlarla hiçbir derdim yok” dedi.
Yeri ve Zamanı'nda gazeteci Güçlü Özgan'ın konuğu Nizamettin Kabaiş, hayatını kaybeden kızı Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin sürecin aydınlatılması için verdiği mücadeleyi anlattı. Kabaiş, olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen soruşturmada eksiklikler ve çelişkiler bulunduğunu dile getirirken, tek amacının kızının ölüm nedeninin ortaya çıkarılması olduğunu vurguladı.
“Bakan Gürlek telefon tarama sinyallerinin yapılacağını söyledi. Yaklaşık 35 dakika görüştük. Adalet Bakanı bu açıklamaları yapmasaydı ben kafama koymuştum, ailemle beraber Van Adliyesi önünde açlık grevi yapacaktım. Adalet Bakanı’nın bu açıklamasından sonra vazgeçtim. Yeni bir heyet kurulacağını söyledi. Görüntülerdeki beyaz araba baş şüphelidir. Emniyet Müdürü geçiş yapan arabaların ifadelerinin alındığını ve herhangi bir şey olmadığını söyledi. Ben sadece kızımın ölüm sebebi neyse onu araştırıyorum, gerçeklerin peşindeyim. Üniversitenin kameraları vardır, bunlar neden araştırılmadı? Bir tanesinin bozuk olduğu söylendi diğeri de siyah beyaza çevrilmiş yüz tanınmıyor. Yeni gelen savcı kameranın bozuk olmadığını söyledi. Gazetecilere engel oluyorlar, gazeteci işini yapmazsa, halk bilmezse nasıl çözülecek? Yurt ve üniversitenin büyük ihmalleri var. 24 kilometre mesafe var, bu cansız beden nasıl oraya gitti? DNA’larla ilgili tekrar inceleme yapılacak. Benim kızım intihar edebilecek bir genç kız değil. Ben sadece kızımın ölüm sebebinin peşindeyim, kurumlarla hiçbir derdim yok. 21 yaşında gençliğini çaldılar.”