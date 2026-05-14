Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş: Görüntülerdeki beyaz araba baş şüpheli

“Bakan Gürlek telefon tarama sinyallerinin yapılacağını söyledi. Yaklaşık 35 dakika görüştük. Adalet Bakanı bu açıklamaları yapmasaydı ben kafama koymuştum, ailemle beraber Van Adliyesi önünde açlık grevi yapacaktım. Adalet Bakanı’nın bu açıklamasından sonra vazgeçtim. Yeni bir heyet kurulacağını söyledi. Görüntülerdeki beyaz araba baş şüphelidir. Emniyet Müdürü geçiş yapan arabaların ifadelerinin alındığını ve herhangi bir şey olmadığını söyledi. Ben sadece kızımın ölüm sebebi neyse onu araştırıyorum, gerçeklerin peşindeyim. Üniversitenin kameraları vardır, bunlar neden araştırılmadı? Bir tanesinin bozuk olduğu söylendi diğeri de siyah beyaza çevrilmiş yüz tanınmıyor. Yeni gelen savcı kameranın bozuk olmadığını söyledi. Gazetecilere engel oluyorlar, gazeteci işini yapmazsa, halk bilmezse nasıl çözülecek? Yurt ve üniversitenin büyük ihmalleri var. 24 kilometre mesafe var, bu cansız beden nasıl oraya gitti? DNA’larla ilgili tekrar inceleme yapılacak. Benim kızım intihar edebilecek bir genç kız değil. Ben sadece kızımın ölüm sebebinin peşindeyim, kurumlarla hiçbir derdim yok. 21 yaşında gençliğini çaldılar.”