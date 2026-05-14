https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/muge-anlidaki-duygu-poyraz-iddialari-gundem-oldu-hemsireyim-dedi-yanlis-igne-yaparken-yakalandi-1105737548.html

Müge Anlı’daki Duygu Poyraz iddiaları gündem oldu: 'Hemşireyim dedi, yanlış iğne yaparken yakalandı'

Müge Anlı’daki Duygu Poyraz iddiaları gündem oldu: 'Hemşireyim dedi, yanlış iğne yaparken yakalandı'

Sputnik Türkiye

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 3 yıl sonra annesiyle yüzleşen Döne Duygu Poyraz hakkında ortaya atılan iddialar gündem oldu. Poyraz’ın kendisini hemşire... 14.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-14T15:23+0300

2026-05-14T15:23+0300

2026-05-14T15:23+0300

türki̇ye

müge anlı

müge anlı ile tatlı sert

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105737390_0:0:998:562_1920x0_80_0_0_37e5ec72a72dce311e817aa5ac775146.jpg

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Döne Duygu Poyraz dosyası dikkat çekti. Osmaniye’den yayına katılan Sultan ve Hatice İlge isimli anne-kız, 34 yaşındaki Döne Duygu Poyraz’ın yaklaşık 3 yıldır ailesinden uzak yaşadığını ve çeşitli kişilerle ilgili sorunlara karıştığını iddia etti.Anne Sultan, kızının evlilik dolandırıcılığı yaptığını öne sürerek mağdur olan kişilere kendi adresi ve telefon numarasının verildiğini söyledi. Kızını bu durumdan kurtarmak istediğini belirten anne, torunlarına ise dünürünün baktığını ifade etti.'Doktor ve hemşire olduğunu söyledi' iddiasıProgramda canlı yayına bağlanan birçok kişi, Duygu Poyraz’ın farklı yerlerde kendisini doktor ya da hemşire olarak tanıttığını ileri sürdü.Sinem isimli bir izleyici, Duygu’nun bir hastaneye diplomasını kaybettiğini söyleyerek işe girdiğini iddia etti. “Hemşireyim diye işe girdiği ve yoğun bakımda yanlış iğne yaparken yakalandığını” öne sürüldü.Poyraz’ın ablası Hatice İlgi de kardeşinin sosyal medya hesabında hemşire kıyafetiyle fotoğraflar paylaştığını iddia etti.'Başhekim olarak atandığını söylemişti'Programda söz alan Enver isimli kişi ise Duygu Poyraz’ın uzun süredir kendisini sağlık çalışanı olarak tanıttığını ileri sürdü.Enver, “Duygu çocukluğundan beri doktor olduğunu sanıyor. Osmaniye'de başka bir mahallede hastanede çalıştığını söyleyerek ev tutmuş. Biz duyunca şaşırdık, sonra sahte hemşire iddiaları sebebiyle eve polisler geldi” ifadelerini kullandı.Sema isimli başka bir kişi de Poyraz’ın doktor olduğunu ve hatta başhekim olarak atandığını söylediğini iddia ederek, bir süre sonra yengesinin altınlarını alıp kaçtığını öne sürdü.Çocuklarıyla ilgili i̇ddialar dikkat çektiCanlı yayında ortaya atılan bir diğer iddia ise Duygu Poyraz’ın çocuklarıyla ilgili oldu.Programa bağlanan bazı kişiler, Poyraz’ın ikiz çocuk dünyaya getirdiğini ve Gökmen isimli bebeğinin hayatını kaybetmesine ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.'Benim yuvamı yıktı' iddiasıProgramda konuşan Hamiyet isimli kadın da Duygu Poyraz hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.“Duygu benim yuvamı yıktı” diyen Hamiyet, eski eşiyle Duygu arasında ilişki başladığını iddia etti. Hamiyet’in eski eşi Nebi isimli kişi de yayına bağlanarak benzer iddiaları dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/saglik-bakani-memisoglundan-hantavirus-aciklamasi-gemiden-inen-turklerin-saglik-durumu-nasil-1105736457.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

müge anlı, müge anlı ile tatlı sert