Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: Çok sayıda il için alarm verildi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Tunceli, Bingöl, Antalya, Adana, Mersin, Osmaniye ve... 14.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-14T12:59+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yayımladı. Açıklamaya göre bugün öğle saatlerinden itibaren Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Akdeniz Bölgesi’nde sağanak alarmıMeteoroloji’nin değerlendirmelerine göre öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Mersin ve Adana’nın iç ve kuzey kesimlerinde aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak görülecek.Ayrıca Kahramanmaraş’ın batısında da gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.Antalya’nın i̇ç kesimleri i̇çin kritik uyarıYağış uyarısının yapıldığı bir diğer bölge ise Antalya oldu. Özellikle Antalya’nın iç kesimlerinde bulunan Döşemealtı, Kepez ve İbradı ile Aksu, Serik ve Manavgat’ın iç bölgelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Meteoroloji, yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürebileceğini bildirdi.Sel, dolu ve hortum riskine dikkatAçıklamada; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile hortum riskine dikkat çekildi. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.Doğu Karadeniz’de yarın yağış etkili olacakÖte yandan yarın öğle saatlerinden itibaren Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Bölgedeki yağışların kısa sürede etkisini artırabileceği ifade edildi.Karadeniz için fırtına uyarısıMeteoroloji açıklamasında ayrıca Doğu Karadeniz’in doğusunda rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği bildirildi.Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

