MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
KKTC vatandaşlığı alan Mehmet Metiner: Kaçsam Rusya'ya kaçarım ABD'ye neden kaçayım?
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu KKTC vatandaşlığı aldığı ortaya çıkan Siyasetçi Mehmet Metiner oldu. Metiner, 'ABD'ye neden kaçayım, kaçsam... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşlığı ortaya çıktı. Radyo Sputnik canlı yayınına bağlanan Metiner, neden vatandaşlık aldığını açıkladı.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu KKTC vatandaşlığı aldığı ortaya çıkan Siyasetçi Mehmet Metiner oldu. Metiner, ‘ABD’ye neden kaçayım, kaçsam Rusya’ya kaçarım’ diye konuştu.
Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşlığı ortaya çıktı. Radyo Sputnik canlı yayınına bağlanan Metiner, neden vatandaşlık aldığını açıkladı.
Mehmet Metiner şunları söyledi:
Bizim gibi insanların böyle magazinel konularla uğraşması, bu tür sorulara cevap vermesi bile doğru değil; öncelikle onu belirteyim. Ülkemizin çok önemli meseleleri var. Yani bunları konuşmak varken, yok Amerika vizesi, yok efendim Kıbrıs vatandaşlığı falan... Bunlar niye bu kadar çok önemseniyor onu anlamadım. Amerika’ya vize için başvurduk, Amerika da kabul etmedi. Sadece bana değil, daha önce de pek çok insana —içlerinde milletvekili arkadaşlarımızın da olduğu— pek çok insana zaten vize vermemişlerdi. Bu sadece bana özgü bir uygulama değil. Yani ben Amerika’ya niye kaçayım? Sabah akşam Amerikan emperyalizmine karşı çıkan, İsrail terör devletine karşı çıkan, Filistin’den yana, İran’dan yana olan bir insan olarak... Hani Rusya’ya kaçsam —niye kaçacaksam onu da anlamıyorum da— anlaşılabilir de Amerika’ya niye kaçayım yani? Amerika’ya kaçmak için niye vize başvurusunda bulunayım? Ben vatandaşlık için başvuruda bulundum. Kıbrıs bizim yürek coğrafyamızın en aziz parçalarından biridir; kendimize ait bir parçamızdır, biz de Kıbrıs’a aidiz. Dolayısıyla ha Türkiye’nin vatandaşıyım, ha Azerbaycan’ın vatandaşı olmuşum, ha Kıbrıs’ın vatandaşı olmuşum. Bu yani çok konuşulacak bir konu değil yani. Eski bir milletvekili olarak da Kıbrıs davasına gönül vermiş bir insan olarak da müracaatta bulundum, onlar da kabul ettiler. Mesele bundan ibaret. Binlerce insana bu şekilde vatandaşlık verilmiş. Yani o listede vatandaşlık verilen insanların pek çoğunu biz tanımayız bile. Bu niye sorun teşkil ediyor, onu anlayabilmiş değilim."
