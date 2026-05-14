KKTC vatandaşlığı alan Mehmet Metiner: Kaçsam Rusya'ya kaçarım ABD'ye neden kaçayım?

Bizim gibi insanların böyle magazinel konularla uğraşması, bu tür sorulara cevap vermesi bile doğru değil; öncelikle onu belirteyim. Ülkemizin çok önemli meseleleri var. Yani bunları konuşmak varken, yok Amerika vizesi, yok efendim Kıbrıs vatandaşlığı falan... Bunlar niye bu kadar çok önemseniyor onu anlamadım. Amerika’ya vize için başvurduk, Amerika da kabul etmedi. Sadece bana değil, daha önce de pek çok insana —içlerinde milletvekili arkadaşlarımızın da olduğu— pek çok insana zaten vize vermemişlerdi. Bu sadece bana özgü bir uygulama değil. Yani ben Amerika’ya niye kaçayım? Sabah akşam Amerikan emperyalizmine karşı çıkan, İsrail terör devletine karşı çıkan, Filistin’den yana, İran’dan yana olan bir insan olarak... Hani Rusya’ya kaçsam —niye kaçacaksam onu da anlamıyorum da— anlaşılabilir de Amerika’ya niye kaçayım yani? Amerika’ya kaçmak için niye vize başvurusunda bulunayım? Ben vatandaşlık için başvuruda bulundum. Kıbrıs bizim yürek coğrafyamızın en aziz parçalarından biridir; kendimize ait bir parçamızdır, biz de Kıbrıs’a aidiz. Dolayısıyla ha Türkiye’nin vatandaşıyım, ha Azerbaycan’ın vatandaşı olmuşum, ha Kıbrıs’ın vatandaşı olmuşum. Bu yani çok konuşulacak bir konu değil yani. Eski bir milletvekili olarak da Kıbrıs davasına gönül vermiş bir insan olarak da müracaatta bulundum, onlar da kabul ettiler. Mesele bundan ibaret. Binlerce insana bu şekilde vatandaşlık verilmiş. Yani o listede vatandaşlık verilen insanların pek çoğunu biz tanımayız bile. Bu niye sorun teşkil ediyor, onu anlayabilmiş değilim."