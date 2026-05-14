Kargo aracıyla kaçakçılık: 2 çalışan tutuklandı
Şırnak'ta yasal bir kargo şirketinin aracıyla kaçakçılık yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklandı. Kaçakçılık yapan şahısların kargo şirketi çalışanı olduğu ortaya...
2026-05-14T20:20+0300
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, gümrük kaçağı eşyaların yasal bir kargo firması aracılığıyla taşındığı belirlendi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda kargo şube yetkilisi U.S, çalışanlar A.A. ve V.M. ile kargo şirketinin şoförü E.Ç. gözaltına alındı.Kargo aracı ve gönderilerde farklı tarihlerde yapılan aramalarda 189 cep telefonu, 636 elektronik sigara, 3 bin 580 paket kaçak sigara, 1070 paket elektronik sigara tütünü ve 12 kilo 500 gram nargilelik tütün ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şirketin çalışanları A.A. ve V.M, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
