Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/kapali-ofis-ortamlarinda-calisanlar-dikkat-ofislerde-ayni-hava-dolasiyor-hasta-bina-sendromu-astima-1105723815.html
Kapalı ofis ortamlarında çalışanlar dikkat: Ofislerde aynı hava dolaşıyor, 'hasta bina sendromu' astıma sebep oluyor
Kapalı ofis ortamlarında çalışanlar dikkat: Ofislerde aynı hava dolaşıyor, 'hasta bina sendromu' astıma sebep oluyor
Sputnik Türkiye
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Galip Ekuklu, 21. yüzyılın önemli sağlık sorunlarından biri haline gelen "Hasta... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T10:13+0300
2026-05-14T10:13+0300
türki̇ye
ofis
edirne
türkiye
plaza
astım
solunum
baş ağrısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105724654_0:140:1536:1004_1920x0_80_0_0_64efabc31f8c87da55da20152adeea50.png
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekuklu, modern iş yaşamındaki değişimlerin beraberinde yeni sağlık risklerini de getirdiğini belirterek dışarıdan bakıldığında korunaklı ve şık görünen yüksek binalardaki kapalı çalışma ortamlarının ciddi tehlikeler barındırdığını vurguladı.Dev gökdelenlerde çalışanlar hava alabiliyor mu? Ofis havalandırmaları nasıl?Klima ve iklimlendirme sistemleriyle ısıtılıp soğutulan söz konusu binalarda çalışanların yoğun biçimde toz, temizlik maddesi, kimyasal, deodorant ve parfüm gibi maddelere maruz kaldığını anlatan Ekuklu, "Kişide astıma yatkınlık ya da ailesel bir duyarlılık varsa bu ortamlar astım gelişimi için ciddi bir risk oluşturuyor." dedi.Şikayetler işe gelince başlıyor, eve gidince geçiyorYapılan bilimsel çalışmalara da değinen Ekuklu, aynı ortamda çalışan kişilerde gözlemlenen tablonun oldukça çarpıcı olduğunu ifade etti.Bilimsel çalışmaların ortamdaki oksijen yetersizliğinin de bu süreci olumsuz etkilediğini ortaya koyduğunu aktaran Ekuklu "Hasta Bina Sendromu' modern ofis çalışanlarında astım benzeri semptomlara yol açıyor. Araştırmalar gösteriyor ki çalışanlar işe geldikten yarım saat ile bir saat sonra astım benzeri semptomlar yaşamaya başlıyor. Bu şikayetler akşama kadar şiddetlenerek devam ediyor, işten çıkıp eve döndükten bir iki saat sonra ise kendiliğinden geriliyor." diye konuştu.Kapalı ofis binalarının yapısal özelliklerinin de riski artırdığına dikkat çeken Ekuklu, bu tür binalarda pencerelerin açılamadığını ve aynı havanın sürekli içeride dolaştığını hatırlattı.Çalışma ortamındaki yoğun mobilya, bilgisayar ve dolap gibi toz tutan her türlü malzemenin de astım benzeri hastalıkları tetikleyen etkenler arasında yer aldığını vurgulayan Ekuklu, zemin kaplamalarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/ruhi-cenetten-yeni-hastalik-aciklamasi-belirti-ya-da-semptomu-var-mi-1105643553.html
türki̇ye
edirne
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105724654_0:0:1366:1024_1920x0_80_0_0_8fd6691e5122428b488a24aef1013fa0.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ofis, edirne, türkiye, plaza, astım, solunum, baş ağrısı
ofis, edirne, türkiye, plaza, astım, solunum, baş ağrısı

Kapalı ofis ortamlarında çalışanlar dikkat: Ofislerde aynı hava dolaşıyor, 'hasta bina sendromu' astıma sebep oluyor

10:13 14.05.2026
Kapalı ofis ortamlarında çalışanlar dikkat
Kapalı ofis ortamlarında çalışanlar dikkat - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2026
Abone ol
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Galip Ekuklu, 21. yüzyılın önemli sağlık sorunlarından biri haline gelen "Hasta Bina Sendromu"nun kapalı ofis ortamlarında çalışanlarda astım benzeri semptomlara neden olduğu konusunda uyardı.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekuklu, modern iş yaşamındaki değişimlerin beraberinde yeni sağlık risklerini de getirdiğini belirterek dışarıdan bakıldığında korunaklı ve şık görünen yüksek binalardaki kapalı çalışma ortamlarının ciddi tehlikeler barındırdığını vurguladı.

Dev gökdelenlerde çalışanlar hava alabiliyor mu? Ofis havalandırmaları nasıl?

Klima ve iklimlendirme sistemleriyle ısıtılıp soğutulan söz konusu binalarda çalışanların yoğun biçimde toz, temizlik maddesi, kimyasal, deodorant ve parfüm gibi maddelere maruz kaldığını anlatan Ekuklu, "Kişide astıma yatkınlık ya da ailesel bir duyarlılık varsa bu ortamlar astım gelişimi için ciddi bir risk oluşturuyor." dedi.

Şikayetler işe gelince başlıyor, eve gidince geçiyor

Yapılan bilimsel çalışmalara da değinen Ekuklu, aynı ortamda çalışan kişilerde gözlemlenen tablonun oldukça çarpıcı olduğunu ifade etti.
Bilimsel çalışmaların ortamdaki oksijen yetersizliğinin de bu süreci olumsuz etkilediğini ortaya koyduğunu aktaran Ekuklu "Hasta Bina Sendromu' modern ofis çalışanlarında astım benzeri semptomlara yol açıyor. Araştırmalar gösteriyor ki çalışanlar işe geldikten yarım saat ile bir saat sonra astım benzeri semptomlar yaşamaya başlıyor. Bu şikayetler akşama kadar şiddetlenerek devam ediyor, işten çıkıp eve döndükten bir iki saat sonra ise kendiliğinden geriliyor." diye konuştu.
Kapalı ofis binalarının yapısal özelliklerinin de riski artırdığına dikkat çeken Ekuklu, bu tür binalarda pencerelerin açılamadığını ve aynı havanın sürekli içeride dolaştığını hatırlattı.
Çalışma ortamındaki yoğun mobilya, bilgisayar ve dolap gibi toz tutan her türlü malzemenin de astım benzeri hastalıkları tetikleyen etkenler arasında yer aldığını vurgulayan Ekuklu, zemin kaplamalarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Ruhi Çenet - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2026
TÜRKİYE
Ruhi Çenet'ten yeni hastalık açıklaması: Belirti ya da semptomu var mı?
11 Mayıs, 13:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала