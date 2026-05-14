En çok sipariş verilen yemek belli oldu: Lahmacun zirveden düştü

Sputnik Türkiye

Türkiye'de hızlı ticaret hacmi geçen yıla göre yüzde 55.6 büyürken, yemek kategorisinde en çok hamburger, pizza ve tavuk döner sipariş edildi. Daha önceki... 14.05.2026, Sputnik Türkiye

Türkiye'de en çok sipariş edilen yemekler açıklandı. Motokuryeler aracılığıyla gerçekleştirilen anında ve planlı teslimatları kapsayan hızlı ticaretin hacmi, geçen yıl yüzde 55,6 artarak 388,7 milyar liraya çıktı. Tüketicilerin en fazla sipariş verdiği ürünler arasında hamburger, pizza, çikolata, gofret ve bisküvi öne çıktı. Lahmacun ise dördüncü sıraya yerleşti. Bir önceki yıla göre yüzde 55.6 büyüdüTicaret Bakanlığının “Türkiye’de e-Ticaretin Görünümü Raporu 2025” verilerinden derlenen bilgilere göre, anında ve randevulu teslimatları içeren hızlı ticaret hacmi, 2025 itibarıyla 388.7 milyar liraya ulaştı. Böylece sektör, bir önceki yıla göre yüzde 55.6 büyüme kaydetti.En fazla yemek siparişi verildiHızlı ticaret hacminde en büyük payı yemek sektörü aldı. Geçen yıl toplam hacmin yüzde 69.5’i yemek kategorisinden oluşurken, gıda ve süpermarket alışverişlerinin payı yüzde 30.5 oldu.Gıda ve süpermarket kategorisinde tüketicilerin en fazla sipariş ettiği ürünler arasında 4.64 milyar lirayla çikolata, gofret ve bisküvi yer aldı. Temizlik ve ev bakım ürünleri 3.96 milyar lirayla ikinci sırada bulunurken, piliç, tavuk ve hindi ürünleri 3.46 milyar lirayla öne çıkan diğer ürünler arasında yer aldı.Köfte ve işlenmiş et ürünleri 3,43 milyar liraya, süt ürünleri 3,01 milyar liraya, pet şişe su siparişleri ise 2,88 milyar liraya ulaştı.Hamburger zirveye yerleştiYemek kategorisinde ise tüketicilerin en çok tercih ettiği ürün hamburger oldu. Hamburger siparişlerinin hacmi geçen yıl 26,74 milyar liraya çıktı.Hamburgeri 17,03 milyar lirayla pizza, 12,56 milyar lirayla tavuk döner ve 6,67 milyar lirayla lahmacun takip etti.Izgara köfte ve et yemekleri 5,08 milyar liraya ulaşırken, çiğ köfte siparişleri 4,18 milyar lira, tost ve sandviç siparişleri ise 3,9 milyar lira olarak kaydedildi.İstanbul ilk sırada Hızlı ticaret işlemlerinin büyük bölümü İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul, geçen yıl toplam işlem hacminin yüzde 55,4’ünü, ürün adetlerinin ise yüzde 57,7’sini oluşturdu. Ankara yüzde 8,1’lik işlem hacmiyle ikinci sırada yer alırken, İzmir yüzde 7’lik payla İstanbul’u takip etti. Ürün sayısında ise Ankara’nın payı yüzde 7,4, İzmir’in payı yüzde 6,6 olarak hesaplandı.Bursa toplam hızlı ticaret hacminden yüzde 3,7 pay alırken, Antalya’nın payı yüzde 3, Kocaeli’nin payı ise yüzde 2 oldu.

