Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında mütalaa açıklandı
2026-05-14T13:05+0300
13:05 14.05.2026 (güncellendi: 13:07 14.05.2026)
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik davada savcı mütaasını açıkladı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 4 belediye başkanı için 12 yıla kadar hapis cezası istendi.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 31. duruşmasında, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Mütalaada, görevinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı tutuklu sanık Oya Tekin, görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı tutuksuz sanık Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı tutuksuz sanık Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı tutuksuz sanık Abdurrahman Tutdere için 'rüşvet alma' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.
En çok ihale alan kurum Beşiktaş Belediyesi
Sabah'ın haberine göre; mütalaada, Aziz İhsan Aktaş'ın kurmuş olduğu sistem ile kamu kurumlarından pek çok ihale aldığı kaydedilirken, 'örgütün varlığının kabul edildiği' mütalaada açıklandı. Savcılık mütalaasında suç örgütünün en çok ihale alan kurumunun ise Beşiktaş Belediyesi olduğu, Aziz İhsan Aktaş'ın belediye başkanları ile yakın ilişkiler kurduğu, ihale alma yönetimi olarak kurduğu sistemin rüşvet çerçevesinde olduğu belirtildi.
Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya 2 suçtan beraat 1 suçtan ceza istenirken; Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın tutukluluğuna devam edilmesi istendi.