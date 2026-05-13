‘Yenilgiyi kabul etmeyen Trump, Çin’e eli boş gidiyor’

“Trump kendisine yapılan sunumları iyi dinlemiyor olmalı. Trump Pentagon’un İran’ın füze rampaları ve imkanlarıyla ilgili yaptığı açıklamaları dinlemiyor. İran mevcut füze kabiliyetini aynı hız ve oranda hatta daha da artırarak sürdürdü. Muhtemelen Trump Pentagon’un ABD’nin gücüyle ilgili açıklamalarını dinliyor sadece. ‘Önümde neden diz çökmüyorlar?’ diyor. Savaşın ilk birkaç gününden itibaren ‘İsrail bir vuruşta bitirir’ diyen medya ve bunun Batı’daki karşılığı olan televizyonlar bile İran’ın çok etkili karşılıklar verdiğini yazıp söyledi. Trump savaşın 15’inci gününe kadar İran’a yeni bir teklif sunuyordu ve bu teklif yine teslim anlaşmasını içeriyordu. İranlılar da Trump’a ‘Kendine gel’ dedi. New York, Washington bombalanmadı ancak savaşta üstünlük İran’daydı. İran, bölgedeki ABD müttefiklerini perişan etti. İsrail de yoğun bir füze bombardımanı altında. Bunlara rağmen ABD aynı teslim anlaşmasını yeniden İran’ın önüne getirdi. İran, ‘Sen bana bu anlaşmayı hala nasıl getirirsin?’ dedi. Trump, İran’a 48 saatlik ültimatom vermişti. Clinton bile ‘Bu nasıl bir devlet yönetimi?’ dedi. 10 maddelik öneri sunuldu ve İslamabad’a gidildi. Sonra 10 madde üzerinden konuşmaya geldiklerini söylemelerine rağmen teslim anlaşmasını İran’ın önüne yeniden ve yeniden koydular. İran tarafı profesyonel müzakereciler. Abbas Arakçi çok eski bir diplomat. Yaptığı doktoranın konusu dahi arabuluculuk üzerine. ‘Steve Witkoff ve Jared Kushner ile ne konuştuğumuzu sorgulamaya başladık’ diyor İran. Bu insanların konuşulanları anlayıp anlamadığını ve Trump’a aktarılıp aktarılmadığını merak ediyorlar. Robert Kagan dahi ‘Savaşı kaybettik’ diyor. Bunun arka planında Amerika’daki İsrail lobisinin zor durumda olması var. Amerikan halkı İsrail devletine ve Netanyahu’ya karşı. Savaşa yüzde 70 oranında karşılar. Amerikan halkına karşı aynı politikaların savunuculuğunu yaparsanız Amerikan halkı insanı yer.”