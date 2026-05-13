Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/kurban-bayrami-icin-bilet-alacaklar-dikkat-yuzde-20-zam-geldi-yeni-bilet-tarifeleri-devreye-girdi-1105693781.html
Kurban Bayramı için bilet alacaklar dikkat: Yüzde 20 zam geldi, yeni bilet tarifeleri devreye girdi
Kurban Bayramı için bilet alacaklar dikkat: Yüzde 20 zam geldi, yeni bilet tarifeleri devreye girdi
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı yaklaşırken otobüs seferlerine ilgi de artıyor ama bilet fiyatları da cep yakıyor. Bilet fiyatlarına yüzde 20 zam yapıldı ama son güne kalanlar... 13.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-13T11:13+0300
2026-05-13T11:13+0300
ekonomi̇
kurban bayramı
yolculuk
otobüs bileti
otobüs
zam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/07/1058420167_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a57741bbbe5fa0336da2f693ce53fed4.jpg
Türkiye'de Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte çok sayıda kişi memleketine ya da tatile gitmek için otobüs seferlerine talebi artırdı. Maliyetler nedeniyle de otobüs firmaları biletlere yüzde 20 zam yaptı. Şu anda Ankara’dan Gaziantep’e otobüs bileti bin 600 lirayı bulurken, Van’a yapılan seferlerde bilet ücretleri kısa süre önce bin 700 lira seviyesindeyken, şu an 2 bin 700 lirayı buldu. Otobüs biletlerine 'şimdilik' yüzde 20 zamShowhaber'in haberine göre, otobüs firması çalışanları biletlere ilginin yüksek olduğunu belirtirken, artan akaryakıt ve otoyol ücretleri nedeniyle otobüs bileti fiyatlarında ortalama yüzde 20 oranında bir artışa gidildi. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu yetkilileri, yeni fiyatların kademeli biçimde uygulanmaya başladığını belirtirken, özellikle bayram haftasında ücretlerde ciddi değişikliklerin görüleceğine işaret ediyor. Bir çalışan fiyatlardaki değişimi "Zamlı fiyatlar geliyor. Düzce şu an 650, bayram haftası 750 civarı oluyor." diyerek açıkladı. Akaryakıtın son dönemdeki fiyatlarını değerlendiren bir başka görevli ise, "Petrolün fiyatı malum belli. Yalnız şu anki rayiçler kurtarmıyor" diyerek durumun ciddiyetine vurgu yaptı.Bin liraya yakın zam geldi Özellikle uzun mesafeli yolculuklarda fiyatlardaki yükseliş dikkati çekerken Ankara’dan Gaziantep’e otobüs bileti almak isteyenler, yeni tarife kapsamında bin 600 TL ödemek zorunda kalıyor. Bir şirket yetkilisi yaptığı zam uygulamasının 5-6 gündür uygulandığını belirtirken, Van’a yapılan seferlerde bin 700 seviyesinde olan bilet fiyatlarının 2 bin 700 liralara yükseldiği ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/kurban-bayraminda-yola-cikacaklar-dikkat-bilet-fiyatlarina-zam-bekleniyor-1105528231.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/07/1058420167_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8483c8c614ebd121d9500f85bb9636a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kurban bayramı, yolculuk, otobüs bileti, otobüs, zam
kurban bayramı, yolculuk, otobüs bileti, otobüs, zam

Kurban Bayramı için bilet alacaklar dikkat: Yüzde 20 zam geldi, yeni bilet tarifeleri devreye girdi

11:13 13.05.2026
© Sertac Kayarotogar - diyarbakır
otogar - diyarbakır - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2026
© Sertac Kayar
Abone ol
Kurban Bayramı yaklaşırken otobüs seferlerine ilgi de artıyor ama bilet fiyatları da cep yakıyor. Bilet fiyatlarına yüzde 20 zam yapıldı ama son güne kalanlar daha da pahalıya bilet alacak.
Türkiye'de Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte çok sayıda kişi memleketine ya da tatile gitmek için otobüs seferlerine talebi artırdı. Maliyetler nedeniyle de otobüs firmaları biletlere yüzde 20 zam yaptı. Şu anda Ankara’dan Gaziantep’e otobüs bileti bin 600 lirayı bulurken, Van’a yapılan seferlerde bilet ücretleri kısa süre önce bin 700 lira seviyesindeyken, şu an 2 bin 700 lirayı buldu.

Otobüs biletlerine 'şimdilik' yüzde 20 zam

Showhaber'in haberine göre, otobüs firması çalışanları biletlere ilginin yüksek olduğunu belirtirken, artan akaryakıt ve otoyol ücretleri nedeniyle otobüs bileti fiyatlarında ortalama yüzde 20 oranında bir artışa gidildi. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu yetkilileri, yeni fiyatların kademeli biçimde uygulanmaya başladığını belirtirken, özellikle bayram haftasında ücretlerde ciddi değişikliklerin görüleceğine işaret ediyor. Bir çalışan fiyatlardaki değişimi "Zamlı fiyatlar geliyor. Düzce şu an 650, bayram haftası 750 civarı oluyor." diyerek açıkladı.
Akaryakıtın son dönemdeki fiyatlarını değerlendiren bir başka görevli ise, "Petrolün fiyatı malum belli. Yalnız şu anki rayiçler kurtarmıyor" diyerek durumun ciddiyetine vurgu yaptı.

Bin liraya yakın zam geldi

Özellikle uzun mesafeli yolculuklarda fiyatlardaki yükseliş dikkati çekerken Ankara’dan Gaziantep’e otobüs bileti almak isteyenler, yeni tarife kapsamında bin 600 TL ödemek zorunda kalıyor. Bir şirket yetkilisi yaptığı zam uygulamasının 5-6 gündür uygulandığını belirtirken, Van’a yapılan seferlerde bin 700 seviyesinde olan bilet fiyatlarının 2 bin 700 liralara yükseldiği ifade ediliyor.
Bayram tatili için otobüs biletleri tükendi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2026
EKONOMİ
Kurban Bayramı'nda yola çıkacaklar dikkat: Bilet fiyatlarına zam bekleniyor
6 Mayıs, 11:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала