Kurban Bayramı için bilet alacaklar dikkat: Yüzde 20 zam geldi, yeni bilet tarifeleri devreye girdi
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı yaklaşırken otobüs seferlerine ilgi de artıyor ama bilet fiyatları da cep yakıyor. Bilet fiyatlarına yüzde 20 zam yapıldı ama son güne kalanlar... 13.05.2026, Sputnik Türkiye
Türkiye'de Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte çok sayıda kişi memleketine ya da tatile gitmek için otobüs seferlerine talebi artırdı. Maliyetler nedeniyle de otobüs firmaları biletlere yüzde 20 zam yaptı. Şu anda Ankara’dan Gaziantep’e otobüs bileti bin 600 lirayı bulurken, Van’a yapılan seferlerde bilet ücretleri kısa süre önce bin 700 lira seviyesindeyken, şu an 2 bin 700 lirayı buldu.
Otobüs biletlerine 'şimdilik' yüzde 20 zam
Showhaber'in haberine göre, otobüs firması çalışanları biletlere ilginin yüksek olduğunu belirtirken, artan akaryakıt ve otoyol ücretleri nedeniyle otobüs bileti fiyatlarında ortalama yüzde 20 oranında bir artışa gidildi. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu yetkilileri, yeni fiyatların kademeli biçimde uygulanmaya başladığını belirtirken, özellikle bayram haftasında ücretlerde ciddi değişikliklerin görüleceğine işaret ediyor. Bir çalışan fiyatlardaki değişimi "Zamlı fiyatlar geliyor. Düzce şu an 650, bayram haftası 750 civarı oluyor." diyerek açıkladı.
Akaryakıtın son dönemdeki fiyatlarını değerlendiren bir başka görevli ise, "Petrolün fiyatı malum belli. Yalnız şu anki rayiçler kurtarmıyor" diyerek durumun ciddiyetine vurgu yaptı.
Bin liraya yakın zam geldi
Özellikle uzun mesafeli yolculuklarda fiyatlardaki yükseliş dikkati çekerken Ankara’dan Gaziantep’e otobüs bileti almak isteyenler, yeni tarife kapsamında bin 600 TL ödemek zorunda kalıyor. Bir şirket yetkilisi yaptığı zam uygulamasının 5-6 gündür uygulandığını belirtirken, Van’a yapılan seferlerde bin 700 seviyesinde olan bilet fiyatlarının 2 bin 700 liralara yükseldiği ifade ediliyor.