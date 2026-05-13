Kemal Olçar: Sarmat, harbin seyrini değiştirebilecek bir kuvvet çarpanı

Askeri Stratejist Kemal Olçar, Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi'nde Rusya'nın yeni kıtalararası balistik füzesi Sarmat'ın teknik özelliklerini ve jeopolitik... 13.05.2026, Sputnik Türkiye

Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’ne konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Rusya’nın yeni kıtalararası füzesi Sarmat’ı ve etkilerini değerlendirdi.Rusya, 35 bin kilometre menzile sahip, 10 ton ağırlığında faydalı yük taşıyabilen ve neredeyse dünyadaki tüm lokasyonları menziline alan yeni Sarmat kıtalararası balistik füzesinin testlerinin başarıyla yapıldığını duyurdu.‘Bir kenti yok edebilecek kapasitede’Dünyadaki dengeleri Rusya lehine değiştiren yeni füzeyi ve jeopolitik etkilerini değerlendiren Doç. Dr. Kemal Olçar şöyle konuştu:“ABD kısa süre önce Altın Kubbe’yi duyurdu. Altın Kubbe uzayın derinliklerinde balistik füzeleri durdurmak üzerine kurgulanmıştı. İşaret ettikleri füzeler Kuzey Kore, Rusya ve Çin yapımı, üstün yetenekli ve kıtalararası füzelerdi. Ancak Altın Kubbe’nin bir hikayeden ibaret olduğunu anladık. Çünkü inşası çok zor. Tam bu Altın Kubbe yeniden gündeme geldiğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir füze açıkladı. Menzili muazzam, muadilleri ancak 17 bin kilometreye kadar ulaşabiliyor. Ancak 35 bin kilometre menzile ulaşabilen füze şu anda yer yüzünde yok. 10 ton faydalı yük yani başlık taşıyor. Boyu 35 metre, inanılmaz boyutlarda bir füze. Çin’de 33 metrelik füzeler var ama bu kadar yetenekli değil. Sarmat, sıvı yakıtla çalışıyor ama 10 ton taşıyabilecek kapasitede. Sıvı yakıtlı olduğu için ilk çıkış hızı muazzam seviyelerde, mach hızı da müthiş bir rakama ulaşabiliyor. Katı yakıtlarda bu hızları yakalamak çok zor. Sıvı yakıtla asgari 20- 25 mach hıza sahip olacağını tahmin ediyorum. Bunlar nükleer başlık da takılabilecek füzeler. Rusya’nın merkezinden bile atılsa ulaşamayacağı bir lokasyon yok. Çarptığı anda orta ölçekli bir şehri ya da büyük ölçekli bir kasabayı ortadan kaldırabilecek bir yapısı var. Stratejik tesisler, büyük hava limanları, yol ve elektrik şebekeleri, komuta kontrol tesisleri üzerinde kullanıldığında bir ülke felce uğrayabilir. Bunlardan ne kadar ürettiyseniz, her lokasyona birer tane atmanız yeterli olacaktır. Harbin seyrini değiştirecek bir kuvvet çarpanı Rusya tarafından şu anda deklare edilmiş durumda.”‘Bu füzeler ülkelerin uluslararası gücünün kanıtı’ABD’nin devlet başkanı düzeyinde jeopolitik hedeflerini rahatlıkla söylediğini, “Kanada’yı istiyorum” gibi sözler sarf ettiğini hatırlatan Olçar, “Bundan sonra karşısına bir tane Sarmat çıkar. Düşmanları durdurma kapasitesi anlamına geliyor. Bundan sonraki süreçlerde uzun menzilli füze yarışı tetiklenecektir. Menzili, taşıdığı kapasite ve hızı uluslararası anlamda ülkelerin gücünün kanıtı haline gelecek” ifadelerini kullandı.‘Geleceğin savaş teknolojisi elektronik harp sistemleri’Gelecekte elektronik harp sistemlerinin daha önemli hale geleceğini vurgulayan Olçar, “Havadaki füzeleri seyir halindeyken yörüngeden çıkaracak bir takım elektronik harp sistemleri gelişecek. Şu anda insansız sistemler çok önemli, öte yandan yine insanın olmadığı roket sistemleri ön planda. Ancak yakın gelecekte elektronik harp çok daha önemli hale gelecek. Sizin radarlarınızın yolladığı sinyalleri havada kapıp istikamet değiştirecek. Yazılımlarınız yerli değilse havada bir takım radar sistemleriyle belki de füzelerin yörüngesini değiştirip tekrar size gelmesini sağlayacak elektronik harp sistemleri geliştirilecek” diye konuştu.

