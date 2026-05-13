İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
İçişleri Bakanlığı'ndan çok sayıda için sarı kodlu uyarı: Kısa süreli ama kuvvetli olacak
İçişleri Bakanlığı'ndan çok sayıda için sarı kodlu uyarı: Kısa süreli ama kuvvetli olacak
İçişleri Bakanlığı, yarın etkili olacak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. 13.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-13T19:59+0300
2026-05-13T20:00+0300
İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesapları üzerinden meteorolojik uyarı haritası paylaşarak, 14 Mayıs Perşembe günü için uyarıda bulundu. Buna göre yarın Ege’den Karadeniz’e, İç Anadolu’dan Akdeniz’e kadar geniş bir hat üzerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.Yapılan son değerlendirmelere göre yerel ve kısa süreli ancak oldukça kuvvetli olması beklenen yağışların etkileyeceği bölgeler ve iller şöyle:İçişleri Bakanlığı, özellikle ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yerel dolu yağışı gibi risklere karşı uyardı. Yetkililer, yağış anında açık alanlarda bulunulmaması ve dere yataklarından uzak durulması gerektiğini belirtti.
İçişleri Bakanlığı'ndan çok sayıda için sarı kodlu uyarı: Kısa süreli ama kuvvetli olacak

19:59 13.05.2026 (güncellendi: 20:00 13.05.2026)
İçişleri Bakanlığı, yarın etkili olacak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.
İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesapları üzerinden meteorolojik uyarı haritası paylaşarak, 14 Mayıs Perşembe günü için uyarıda bulundu.
Buna göre yarın Ege’den Karadeniz’e, İç Anadolu’dan Akdeniz’e kadar geniş bir hat üzerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Yapılan son değerlendirmelere göre yerel ve kısa süreli ancak oldukça kuvvetli olması beklenen yağışların etkileyeceği bölgeler ve iller şöyle:
Ege ve Marmara Bölgesi: Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı ile İzmir'in iç kesimlerinde gök gürültülü mesai başlıyor. Manisa, Aydın’ın doğusu, Bursa'nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevresinde yaşayanların tedbirli olması isteniyor.
İç Anadolu Bölgesi: Başkent Ankara başta olmak üzere Eskişehir, Konya’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde hattında yağışlar aralıklı ancak yerel olarak kuvvetli seyredecek.
Karadeniz Bölgesi: Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop, Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri ile Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun boyunca sağanak yağışın hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor.
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde Mersin, Adana ve Osmaniye'nin iç ve kuzey kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ile Burdur'un doğusu ve Isparta çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor.
İçişleri Bakanlığı, özellikle ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yerel dolu yağışı gibi risklere karşı uyardı. Yetkililer, yağış anında açık alanlarda bulunulmaması ve dere yataklarından uzak durulması gerektiğini belirtti.
