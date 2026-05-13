İçişleri Bakanlığı'ndan çok sayıda için sarı kodlu uyarı: Kısa süreli ama kuvvetli olacak

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, yarın etkili olacak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. 13.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-13T19:59+0300

türki̇ye

i̇çişleri bakanlığı

ege

balıkesir

i̇zmir

sarı kod

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesapları üzerinden meteorolojik uyarı haritası paylaşarak, 14 Mayıs Perşembe günü için uyarıda bulundu. Buna göre yarın Ege’den Karadeniz’e, İç Anadolu’dan Akdeniz’e kadar geniş bir hat üzerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.Yapılan son değerlendirmelere göre yerel ve kısa süreli ancak oldukça kuvvetli olması beklenen yağışların etkileyeceği bölgeler ve iller şöyle:İçişleri Bakanlığı, özellikle ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yerel dolu yağışı gibi risklere karşı uyardı. Yetkililer, yağış anında açık alanlarda bulunulmaması ve dere yataklarından uzak durulması gerektiğini belirtti.

