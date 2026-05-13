Gümüş altını geride bıraktı: Fiyat 5 günde yüzde 18 yükseldi

Sputnik Türkiye

Ons gümüş fiyatı, son beş işlem gününde yüzde 18'i aşan güçlü yükselişle 86,65 dolara kadar tırmanırken, analistler kısa vadede talep tarafındaki güçlü...

ekonomi̇

gram gümüş

Ons gümüş, son beş işlem gününde yüzde 18'den fazla artış kaydederek 86,65 dolara yükselirken, iç piyasada da 126 liranın üzerine çıktı.Altının cazibesini kaybetmesi ve gri metale yönelik endüstriyel talebin artacağı beklentisi gümüş fiyatlarını yukarı çekerken, analistler kısa vadede talep güveninin korunacağını ve rallinin devam edeceğini öngördü.Gümüş Enstitüsü tarafından yayınlanan 2026 Dünya Gümüş Araştırması'na göre, gümüş talebinin yaklaşık yüzde 60'ı elektronik, güneş panelleri, elektrikli araçlar ve yarı iletkenler gibi sektörlerden geliyor. Bu nedenle güvenli liman varlığı olarak kabul edilen altından farklı olarak, gümüş bu sektörlerin performansından da etkileniyor.Altın-gümüş oranı geriliyorÖte yandan 62'den 55 seviyesine doğru gerileyen altın-gümüş oranına da dikkat çeken analistler, gümüşün altına kıyasla daha güçlü bir performans sergilediğini ve kısa vadede daha cazip bir varlık olarak görüldüğünü belirtti.Gümüşün ons fiyatı şubat başından bu yana 70 dolar destek ile 88 dolar direnç arasında gidip gelirken kısa vadede bu yatay hareketin devam etmesi bekleniyor.Yükselişin ardından sert düşüş gelebilirTeknik göstergeler ise yükseliş trendinin güç kazanmaya başladığını ve alıcıların piyasada etkisini koruduğunu gösteriyor. Buna karşılık finansal varlıkların fiyat değişimlerinin hızını ve büyüklüğünü ölçerek aşırı alım veya aşırı satımkoşullarını belirleyen RSI göstergesinin 70 seviyesine yaklaşması, fiyatın aşırı alım bölgesine girdiğine işaret ediyor. Analistlere göre bu durum, güçlü yükselişin ardından kısa vadede bir düzeltme ihtimalinin de masada olduğunu gösteriyor.Gümüşte kritik seviyelerDünya gazetesi haberine göre analistlere şu değerlendirmeleri yaptı:88 dolar ana direnç: Bu seviye mevcut fiyat aralığının üst sınırını oluşturuyor. 88 doların üzerine çıkılması, yükseliş trendinin güçlenmesine ve gümüşte daha belirgin bir yukarı yönlü hareketin başlamasına zemin hazırlayabilir.77 dolar ara direnç: 50 günlük ortalamaya denk gelen bu bölge, piyasada kararsızlığın yoğunlaşabileceği bir eşik olarak görülüyor. Fiyatın bu seviyede zorlanması, yatay hareketin bir süre daha devam edebileceğine işaret edebilir.70 dolar güçlü destek: Son dönemde oluşan dip seviyelere karşılık gelen bu bölge, düşüşlerin önündeki en önemli bariyer konumunda. Fiyatın 70 dolara gerilemesi, satış baskısının yeniden güçlenmesine ve aşağı yönlü risklerin artmasına neden olabilir.

