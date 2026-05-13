İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
FETÖ'den 5 yıl hapis cezası vardı: Firari komedyen Atalay Demirci yakalandı
FETÖ'ye ilişkin yargılandığı davada silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ünlü komedyen Atalay Demirci yakalandı. 13.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-13T14:17+0300
2026-05-13T14:48+0300
atalay demirci
fetö
fetullahçı terör örgütü
firari
14:17 13.05.2026 (güncellendi: 14:48 13.05.2026)
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin yargılandığı davada hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari komedyen Atalay Demirci, İstanbul'da yakalandı. Demirci çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Firari olarak aranıyordu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü.
Çalışmalarda, FETÖ davası kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan komedyen Atalay Demirci'nin kentte olduğu tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Demirci, Kartal'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gerekçeli kararda Gülen'i ziyaret ettiği belirtilmişti

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince mahkum edilen Demirci'nin dosyasına ilişkin kanun yolu incelemesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesince 2021 yılında tamamlanmıştı.
Atalay Demirci hakkındaki gerekçeli kararda, sanığın darbe karşıtı mesajlar vermesine rağmen 15 Temmuz'dan sonra da örgüt mensuplarından aldığı talimatları yerine getirdiği belirtilmişti.
Gerekçeli karara göre Demirci, 1995'te Bayındırlık ve İskan Bakanlığına memur olarak atandıktan bir yıl sonra istifa ederek sahne hayatına atıldı. Daha sonra FETÖ'ye ait Dünya Radyo'da program yapmaya başlayan Demirci, örgütün düzenlendiği etkinliklerde sahne aldı. Demirci, örgüt imamlarından "Vefa" kod adlı Muhammet Yusuf Kulaksız ile 2005'te Pensilvanya'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret etti ve onun için gösteri yaptı. Daha sonra bir televizyon kanalının düzenlediği yetenek yarışmasına katılarak birinci oldu.
Örgütün kapatılan finans kurumu Banka Asya'da hesabı bulunan Demirci'nin, hakkında FETÖ'den işlem yapılan çok sayıda kişiyle para transferi olduğu, ayrıca örgütün tepe yöneticilerinden Cemil Koca ile 2011'de telefon görüşmesi yaptığı belirlendi.
Gerekçeli kararda Demirci'nin örgütle ilişkisini darbe girişiminden sonra da devam ettirdiğine ilişkin örgütün firari isimlerinden Hakan Şükür ve ABD'deki basketbolcu Enes Kanter ile yazışmalarının yanı sıra tanık beyanları kanıt olarak gösterildi.
