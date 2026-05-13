Emeklilik sistemi çöktü: BES, yama olmanın ötesine geçmez

“Geçen sene sosyal güvenlik bütçesi ilk defa fazla verdi, ki 2023 yılında EYT ile birlikte çok ciddi bir emekli sayısı geldi ama bu insanlar çalışmaya devam ediyor. Emekli olup da çalışan bir sosyal güvenlik destek primi ödüyor. Bu primin kendisine hiçbir faydası yok. Tamamen sigortaya yatıyor ve sigorta bu primi kullanıyor. Baktığımız zaman aslında EYT’liler sosyal güvenlik primi ödeyerek kendi maaşlarını ödeyecek duruma kadar gelmişler. Dolayısıyla emeklinin bütçeye yük olduğu senaryosu ortadan kalktı. Dünyanın her yerinde bugün yaşlının iş gücüne katılımı konuşuluyor. Biz ne yapıyoruz? Çalışan emekliden prim alarak onu cezalandırıyoruz. Halbuki emekli aktif olduğu müddetçe ekonomiye katkı verecek ve yük ortadan kalkacaktı. Emekli oldular ama çalışıyorlar çünkü bu insanlar uzman, yerini dolduracak kimse yok.”