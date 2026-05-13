Emeklilik sistemi çöktü: BES, yama olmanın ötesine geçmez
yeri ve zamanı
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu oldu. Yazıcıoğlu, emeklilik sisteminin çöktüğünü ve yaşlı yoksulluğuna yol açtığını söyledi.
Forum Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün hazırladığı "Türkiye'de Emekli Yoksulluğu Araştırma Raporu", emekliliğin artık yalnızca geçim mücadelesi dönüştüğünü verilerle ortaya koydu. Rapora göre, emekliliğinde çalışmadan ihtiyaçlarını karşılayamayanların oranı yüzde 89’ken kredi kartı borcu olan emeklilerin oranı yüzde 98,6 olarak kaydedildi. Emeklilerin yüzde 56,2’si sağlık hizmetlerine erişemediğini belirtirken yüzde 47,3’ü ise yaşamından memnun olmadığını söyledi.
Emeklilik sisteminin yaşlıları getirdiği durumu Yeri ve Zamanı’nda değerlendiren Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, şöyle konuştu:
“Geçen sene sosyal güvenlik bütçesi ilk defa fazla verdi, ki 2023 yılında EYT ile birlikte çok ciddi bir emekli sayısı geldi ama bu insanlar çalışmaya devam ediyor. Emekli olup da çalışan bir sosyal güvenlik destek primi ödüyor. Bu primin kendisine hiçbir faydası yok. Tamamen sigortaya yatıyor ve sigorta bu primi kullanıyor. Baktığımız zaman aslında EYT’liler sosyal güvenlik primi ödeyerek kendi maaşlarını ödeyecek duruma kadar gelmişler. Dolayısıyla emeklinin bütçeye yük olduğu senaryosu ortadan kalktı. Dünyanın her yerinde bugün yaşlının iş gücüne katılımı konuşuluyor. Biz ne yapıyoruz? Çalışan emekliden prim alarak onu cezalandırıyoruz. Halbuki emekli aktif olduğu müddetçe ekonomiye katkı verecek ve yük ortadan kalkacaktı. Emekli oldular ama çalışıyorlar çünkü bu insanlar uzman, yerini dolduracak kimse yok.”
‘Emeklilik sistemi yoksulluğa yol açıyor’
“Siz 2024’te emekli olursanız 2025’te emekli olandan yüzde 30 fazla maaş alıyorsunuz. Böyle bir sistem olabilir mi? Normali prim arttıkça maaşın artmasıdır, bizde tam tersi oluyor. 2008’de 5510 sayılı yasayla gelen emeklilik sistemimiz çökmüştür. Dünyanın hiçbir yerinde sizin prim ödedikçe emekli maaşınızın düştüğü bir sistem yoktur. Sistem gittikçe yoksulluğu artıran bir noktaya geldi ve şu anda ciddi bir emekli yaşlı yoksulluğumuz var. Sistemdeki yetersizlikler yoksulluğa yol açıyor. Çöken bu sistemin hemen değiştirilmesi lazım. Sosyal devlet kamu emekliliğine önem verir.”