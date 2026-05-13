Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a gitti. Erdoğan'ı Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve yetkililer karşıladı. 13.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-13T17:10+0300

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ile Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti. Kazakistan Cumhurbaşkanı karşıladıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Astana'da Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na indi.Eşi Emine Erdoğan ile havalimanının Şeref Salonu bölümünde uçaktan inen Erdoğan'ı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve diğer ilgililer karşıladı.Erdoğan ve Tokayev, ellerinde Türk bayrağı ve Kazakistan bayrağı olan çocukların sevgi gösterisi eşliğinde Şeref Salonu'na geçti.Erdoğan'ın uçağına, havalimanına inişi sırasında savaş uçakları eşlik etti. Havalimanı üzerindeki iki helikopter de Türk bayrağı ve Kazakistan bayrağı taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyet de Kazakistan'a geldi.

kazakistan, recep tayyip erdoğan, kasım cömert tokayev