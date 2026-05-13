https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/cumhurbaskani-erdogan-kazakistana-geldi-1105709021.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a gitti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a gitti. Erdoğan'ı Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve yetkililer karşıladı. 13.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-13T17:10+0300
2026-05-13T17:10+0300
2026-05-13T17:10+0300
türki̇ye
kazakistan
recep tayyip erdoğan
kasım cömert tokayev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0d/1105708262_0:191:2962:1857_1920x0_80_0_0_563e02a1a242f40217b8e31f7f6175cf.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ile Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti. Kazakistan Cumhurbaşkanı karşıladıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Astana'da Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na indi.Eşi Emine Erdoğan ile havalimanının Şeref Salonu bölümünde uçaktan inen Erdoğan'ı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve diğer ilgililer karşıladı.Erdoğan ve Tokayev, ellerinde Türk bayrağı ve Kazakistan bayrağı olan çocukların sevgi gösterisi eşliğinde Şeref Salonu'na geçti.Erdoğan'ın uçağına, havalimanına inişi sırasında savaş uçakları eşlik etti. Havalimanı üzerindeki iki helikopter de Türk bayrağı ve Kazakistan bayrağı taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyet de Kazakistan'a geldi.
türki̇ye
kazakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0d/1105708262_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_9f8ab542d57955daf308d312a004c230.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kazakistan, recep tayyip erdoğan, kasım cömert tokayev
kazakistan, recep tayyip erdoğan, kasım cömert tokayev
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a gitti. Erdoğan'ı Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve yetkililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ile Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Astana'da Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na indi.
Eşi Emine Erdoğan ile havalimanının Şeref Salonu bölümünde uçaktan inen Erdoğan'ı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve diğer ilgililer karşıladı.
Erdoğan ve Tokayev, ellerinde Türk bayrağı ve Kazakistan bayrağı olan çocukların sevgi gösterisi eşliğinde Şeref Salonu'na geçti.
Erdoğan'ın uçağına, havalimanına inişi sırasında savaş uçakları eşlik etti. Havalimanı üzerindeki iki helikopter de Türk bayrağı ve Kazakistan bayrağı taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyet de Kazakistan'a geldi.