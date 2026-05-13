Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ANKARA'DAN HABER VER
Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan, ‘Ankara’dan Haber Ver’ programında ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini Radyo Sputnik dinleyicileri için her pazartesi ve çarşamba masaya yatırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/borc-kiskacindaki-milyonlar-icin-cozum-emek-barisinda-mi-1105712677.html
Borç kıskacındaki milyonlar için çözüm ‘emek barışı’nda mı?
Borç kıskacındaki milyonlar için çözüm ‘emek barışı’nda mı?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Zülfikar Doğan, çalışanlar ve emeklilerin artan vergi yükü, yüksek faizli borçlar ve düşük ücret artışları nedeniyle ağır bir ekonomik baskı altında... 13.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-13T19:14+0300
2026-05-13T19:19+0300
ankara'dan haber ver
radyo
sgk
vergi barışı
varlık barışı
ekonomi
türkiye
kredi
kredi kartı
kredi borcu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1b/1105317517_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_a48824cbf06fbd8eb6d737c594d1ccd5.png
Gazeteci Zülfikar Doğan, Radyo Sputnik’te yayınlanan ‘Ankara’dan Haber Var’ programında çalışanlar ve emeklilerin ekonomik sorunlarını değerlendirdi. Türkiye’de yıllardır vergi affı ve varlık barışı düzenlemeleri çıkarıldığını hatırlatan Doğan, ücretli kesimlerin ise artan vergi yükü, kredi borçları ve yüksek faizler altında yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. Doğan, şunları kaydetti:‘Bir kez de emekçiler için barış yasası çıkarılsın’Doğan, iktidarın yıllardır vergi affı ve varlık barışı düzenlemeleri çıkardığını ancak çalışanlar ve emekliler için benzer kapsamda bir “emek barışı yasası”nın gündeme gelmediğini söyledi. Doğan, dar gelirli kesimler için vergi indirimi, borç faizlerinin düşürülmesi ve sosyal desteklerin artırılması gerektiğini söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Zülfikar Doğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105337955_0:0:1488:1488_100x100_80_0_0_5c0d35a8fa04cb9dcd4e85628db1976d.jpg
Zülfikar Doğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105337955_0:0:1488:1488_100x100_80_0_0_5c0d35a8fa04cb9dcd4e85628db1976d.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1b/1105317517_240:0:1440:900_1920x0_80_0_0_3c5792d502109efaa97f7bad622374ac.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo, sgk, vergi barışı, varlık barışı, ekonomi, türkiye, kredi, kredi kartı, kredi borcu
radyo, sgk, vergi barışı, varlık barışı, ekonomi, türkiye, kredi, kredi kartı, kredi borcu

Borç kıskacındaki milyonlar için çözüm ‘emek barışı’nda mı?

19:14 13.05.2026 (güncellendi: 19:19 13.05.2026)
Ankara'dan Haber Var
Ankara'dan Haber Var - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2026
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Zülfikar Doğan
Tüm yazılar
Gazeteci Zülfikar Doğan, çalışanlar ve emeklilerin artan vergi yükü, yüksek faizli borçlar ve düşük ücret artışları nedeniyle ağır bir ekonomik baskı altında olduğunu söyledi. Doğan, vergi affı ve varlık barışı düzenlemelerine benzer şekilde milyonlarca dar gelirliyi kapsayacak bir “emek barışı yasası” çağrısında bulundu.
Gazeteci Zülfikar Doğan, Radyo Sputnik’te yayınlanan ‘Ankara’dan Haber Var’ programında çalışanlar ve emeklilerin ekonomik sorunlarını değerlendirdi. Türkiye’de yıllardır vergi affı ve varlık barışı düzenlemeleri çıkarıldığını hatırlatan Doğan, ücretli kesimlerin ise artan vergi yükü, kredi borçları ve yüksek faizler altında yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. Doğan, şunları kaydetti:

‘Bir kez de emekçiler için barış yasası çıkarılsın’

Doğan, iktidarın yıllardır vergi affı ve varlık barışı düzenlemeleri çıkardığını ancak çalışanlar ve emekliler için benzer kapsamda bir “emek barışı yasası”nın gündeme gelmediğini söyledi. Doğan, dar gelirli kesimler için vergi indirimi, borç faizlerinin düşürülmesi ve sosyal desteklerin artırılması gerektiğini söyledi:

“Vergi Barışı yasası 8-9 defa çıkartıldı, buna vergi affı demek mümkün. Varlık barışına da ‘servet affı’ demek mümkün. Fakat bugüne kadar Türkiye nüfusunun çok büyük kısmını, 4’te 3’ünü oluşturan çalışanlar için bir emek barışı yasası gündeme gelmedi. Oysa bu barış yasalarının yükünü büyük ölçüde taşıyan çalışan ücretli kesimler. Peki bu kesimlerin durumunun iyileştirilmesi için bir emek barışı yasası, kapsamlı bir düzenleme neden bugüne kadar iktidarların gündemine gelmedi? Örneğin vergi borcu olanlara, SGK’ya prim borcu olanlara 6 yıla kadar yapılandırma olanağı getiriliyor. Ama çalışanlar için gelir vergisinde son 3-4 yıldır yapılan tüm çağrılara rağmen herhangi bir indirim yürürlüğe konulmadı. Sadece ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısmı vergiden muaf tutuluyor. Dolayısıyla pek çok çalışan daha yılın 2-3. ayında bir üst gelir dilimine girerek daha yüksek vergi ödüyor ve vergi kayıplarından dolayı gelir kaybı da beraberinde yoğunlaşıyor. Diğer taraftan bu kesimin büyük kısmı borçlu. Kredi kartı, kredili mevduat hesabı, ihtiyaç kredisi borçları var ve bunlara çok yüksek faizler ödüyorlar. Bir kesimin faizini, vergisini silebiliyorsanız o zaman çalışan ücretliler için de gelir vergisini düşürmek, belli bir limite kadar sıfır vergi uygulamak, banka kredi kartı vb. borçlar için faiz indirimleri veya faiz sıfırlama olanağı sağlamak; kira desteği, gıda desteği vermek gibi şeyler uygulanabilir.

Bu kesimler için ev-araba sahibi olmak neredeyse hayalin de ötesinde imkansıza dönüşmüş durumda. Diğer taraftan işverenlere istihdam ettikleri işçi başına işsizlik fonundan çok ciddi destekler sağlanıyor; vergi ve SGK primi indirimleri veriliyor. Ama çalışanlar bu indirimlerin, desteklerin hiçbirinden yararlanmadıkları gibi ücret zamları da hedef enflasyona endekslenerek çok düşük tutuluyor. Dolayısıyla burada da bir emek barışı yasası, böyle bir torba yasa Meclis gündemine getirilebilir ve milyonlarca dar gelirli kesimin en azından yaşam koşullarını iyileştirecek, gelecek kaygısını ortadan kaldıracak, barınma ve beslenme sorunlarına çözüm sağlayabilecek, çocuklarının eğitimine katkı verebilecek bir sosyal ekonomik sistem devreye sokulabilir. En azından emeklilikte rahat bir yaşam sürmelerini sağlayabilmek için, evlerini-arabalarını alabilmeleri, tatil yapabilmeleri için kıdem tazminatlarına ya da emekli ikramiyelerine devlet katkısı desteği sağlanabilir. Tazminatın, emekli ikramiyesinin yüzde 50’si düzeyinde bir devlet katkısı bu emek barışı yasasının kapsamı içerisinde ele alınabilir. Bu iktidar döneminde sadece en az 11 kez vergi barışı yasası ve 8 kez servet affı ve varlık barışı yasası çıkartılıyorsa bir kez de milyonlarca emekli için bir emek barışı yasası çıkartılsın diyorum.”

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала