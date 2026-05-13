https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/antalya-buyuksehir-belediyesine-yonelik-sorusturmada-25-supheli-yakalandi-1105697376.html

Antalya Büyükşehir Belediyesi operasyonu: 25 şüpheli yakalandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi operasyonu: 25 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheli yakalandı. 13.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-13T13:02+0300

2026-05-13T13:02+0300

2026-05-13T13:04+0300

türki̇ye

antalya

ankara

adana

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/05/1101562397_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_d0e2a7fadbcf2b970ec6994a57bc997e.jpg

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin ANSET'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Antalya, Ankara ve Adana'da gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı O.Y'nin de bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.Keçiören belediyesinden memur da gözaltındaŞüphelilerden 14'ünün Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1'inin Keçiören Belediyesinde görevli memur, 1'inin de şirket sahibi olduğu belirtildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Soruşturma ne aşamada?İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 30 Nisan'da Antalya merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalanmış, operasyonun devamında 2 zanlı daha gözaltına alınmıştı.Şüphelilerden 2'si emniyetten serbest kalırken, 11'i savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 14'ü tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Ameliyat olduğu için ilk başta gözaltı kararı uygulanamayan belediyenin genel sekreteri Cansel Çevikol Tuncer ise hastaneden taburcu edildikten sonra gözaltına alınmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.Haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin arandığı bildirilmişti.Soruşturma kapsamında, mülkiye başmüfettişi tarafından hazırlanan rapor, bilirkişi incelemeleri ve emniyet birimlerince yapılan teknik ve fiziki araştırmalar sonucunda, ANSET tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlükler tespit edildiği belirtilmişti.Soruşturmada, kamu ihalelerine müdahale edildiği, haksız menfaat temin edildiği ve elde edilen suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı, 113 milyon 426 bin 440 lira tutarında kamu zararına neden olunduğunun belirlendiği ifade edilmişti.

türki̇ye

antalya

ankara

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, ankara, adana