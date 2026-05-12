Yazar Menekşe Toprak: Kitap yazarken insana ve kadına daha farklı bakılabileceğini anladım

“Arı Fısıltıları’nı yazarken bitirdikten sonra araştırmaya başladım, benim için çok heyecan verici bir süreçti. O dönemde Suat Derviş her yönüyle unutulmuş bir isimdi. Onun Berlin’de yaşadığını ve ilginç bir dönemine tanıklık ettiğini bilmiyor olmamı kendi ayıbım hatta edebiyat tarihinin ayıbı olarak gördüm. Arı Fısıltıları’nı yazarken bir yandan Suat Derviş’n Berlin’de nasıl bir hayat yaşadığına da bakıyordum. Dejavu’yu yazarken ise çok şey öğrendim. İnsana, kadına daha farklı bakılabileceğini anladım. Suat Derviş’in babaannesinin henüz 12 yaşındayken bir konakta dedesine raks etmiş olması ve köle olarak hediye edilmiş olması bugün düşünemeyeceğimiz bir şey. Bir yandan da Berlin’in o dönemini okudum. Okuduklarım beni geçmiş yüzyılda genç kızların nasıl bir hayat yaşadığı sorusuna yöneltti.”