Yazar Menekşe Toprak: Kitap yazarken insana ve kadına daha farklı bakılabileceğini anladım
Yazar ve gazeteci Menekşe Toprak, Serhat Sarısözen’in sunduğu “Gündem Dışı” programına konuk oldu. 12.05.2026, Sputnik Türkiye
Yazar ve gazeteci Menekşe Toprak, Gündem Dışı programında kitaplarını yazarken yaşadığı süreci anlattı. Toprak, kelimelerin yalnızca bir anlatım biçimi değil aynı zamanda bir yüzleşme biçimi oluşunu söyledi. Yazdıklarıyla insanın iç dünyasına cesurca dokunan yazar, yazının sınırlarını ve anlatmanın imkanlarını konuştu.2021’e kadar radyocu olarak hayatına devam eden Menekşe Toprak, Almanya’da Türkçe yayın yapan bir kanalda program yapıyordu. Daha sonra bir podcast serisi hazırlamaya başladı. Şu an ise Berlin’de çok kültürlü yazarlarla söyleşiler dizisi gerçekleştiriyor.Toprak, kitaplarını yazmaya giden süreci şöyle aktardı:
2021’e kadar radyocu olarak hayatına devam eden Menekşe Toprak, Almanya’da Türkçe yayın yapan bir kanalda program yapıyordu. Daha sonra bir podcast serisi hazırlamaya başladı. Şu an ise Berlin’de çok kültürlü yazarlarla söyleşiler dizisi gerçekleştiriyor.
Toprak, kitaplarını yazmaya giden süreci şöyle aktardı:
“Arı Fısıltıları’nı yazarken bitirdikten sonra araştırmaya başladım, benim için çok heyecan verici bir süreçti. O dönemde Suat Derviş her yönüyle unutulmuş bir isimdi. Onun Berlin’de yaşadığını ve ilginç bir dönemine tanıklık ettiğini bilmiyor olmamı kendi ayıbım hatta edebiyat tarihinin ayıbı olarak gördüm. Arı Fısıltıları’nı yazarken bir yandan Suat Derviş’n Berlin’de nasıl bir hayat yaşadığına da bakıyordum. Dejavu’yu yazarken ise çok şey öğrendim. İnsana, kadına daha farklı bakılabileceğini anladım. Suat Derviş’in babaannesinin henüz 12 yaşındayken bir konakta dedesine raks etmiş olması ve köle olarak hediye edilmiş olması bugün düşünemeyeceğimiz bir şey. Bir yandan da Berlin’in o dönemini okudum. Okuduklarım beni geçmiş yüzyılda genç kızların nasıl bir hayat yaşadığı sorusuna yöneltti.”