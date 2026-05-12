Trump’tan İran Kürtlerine suçlama: “Silahları teslim etmediler”

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray’da Kürtlerle ilgili konuştu. Beyaz Saray’da kalabalık bir basın toplantısı yapıyordu. Amerika Birleşik Devletleri’nde bu manzara, Donald Trump’la birlikte bir klişe haline geldi. Bundan önceki başkanlar da elbette Beyaz Saray’da Oval Ofis’te ve diğer konferans salonlarında toplantılar yapıyordu. Donald Trump ise bildiğiniz gibi meşhur çalışma masasının önüne oturuyor, arkasına da Amasya’nın bardağı, Nazilli bardağı gibi Beyaz Saray görevlilerini diziyor. Arkasındaki isimler de onu onaylar şekilde kafalarını sallıyorlar. Burada önemli olan şuydu: Dün dikkat ettim, bu basın toplantısı sırasında bir ara kendinden geçti ve uzun bir uykuya doğru daldı. Aşağı yukarı 2,5-3 dakika boyunca gözlerini hiç açmadı. Bence uyuyordu. Elbette bu bir yorgunluk eseri değil. Bu daha çok olaylarla ilgili motivasyonunu kaybettiğini gösteriyor. Dünyanın en büyük devletinin başkanı olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, basın toplantısı sırasında uyuyor. Arka taraftakiler de başkan uyumuyormuş gibi görünmesi için gözlerini çeviriyorlar. Yani bizim gözümüzden kaçtı demek istiyorlar.