Su arıtmada yeni dönem: Portakal kokulu algler geliştirildi

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, portakal kokusu üreten özel alglerin sudaki mikroplastikleri yakalayabildiğini açıkladı. Yeni yöntemin gelecekte içme suyu arıtımında... 12.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-12T18:56+0300

ABD'Deki Missouri Üniversitesi araştırmacıları, içme suyundaki mikroplastikleri temizlemek için genetik olarak değiştirilmiş özel algler geliştirdi.Araştırmayı yürüten isimlerden Susie Dai, geliştirilen alglerin sudaki küçük plastik parçacıklarını kendine çekerek bir araya topladığını söyledi.Portakal kokulu algler geliştirildiAlgler, göl, deniz ve nehir gibi ortamlarda yaşayan; oksijen üreten ve su ekosisteminin temel canlıları arasında yer alan mikroskobik canlılardır. Bilim insanları araştırmada, portakal kokusunu veren doğal yağ olan ‘limonen’ üreten algler kullandı.Limonen sayesinde alglerin yüzeyi suyu itici hale geliyor. Mikroplastikler de benzer özellik taşıdığı için parçacıklar doğrudan alglere yapışıyor. Böylece mikroplastikler kümeler halinde dibe çöküyor ve sudan daha kolay ayrıştırılabiliyor.Araştırmacılar, mevcut arıtma tesislerinin çoğunun yalnızca büyük plastik parçalarını temizleyebildiğini, mikroplastiklerin ise filtrelerden geçerek içme suyuna karışabildiğini belirtti.Hedef arıtma tesislerine taşımakAraştırmacılar, geliştirilen alglerin aynı zamanda atık sularda büyüyerek fazla maddeleri emebildiğini açıkladı. Toplanan mikroplastiklerin ileride biyoplastik ürünlere dönüştürülmesinin de hedeflendiği belirtildi.Gelecekte daha büyük sistemler geliştirilerek bu yöntemin şehirlerdeki su arıtma tesislerine entegre edilmesi planlanıyor. Araştırmacılar, yöntemin hem su kirliliğini azaltabileceğini hem de plastik atıkların yeniden kullanılmasına katkı sağlayabileceğini düşünüyor.Çalışma sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlandı.

