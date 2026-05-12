Meteoroloji Ankara dahil kuvvetli yağış için saat verdi
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
06:55 12.05.2026
© AA / AHMET IZGI
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Trakya, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt ile Toroslar mevkiinde aralıklı yağış etkili.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Mayıs hava durumu tahminlerine göre Trakya, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışa dikkat

Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR – 28°C – Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA – 25°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA – 27°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
ANTALYA – 23°C – Parçalı ve az bulutlu
BURDUR – 26°C – Parçalı ve az bulutlu
HATAY – 28°C – Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA – 29°C – Parçalı ve çok bulutlu
