https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/meteoroloji-ankara-dahil-kuvvetli-yagis-icin-saat-verdi-1105658127.html

Meteoroloji Ankara dahil kuvvetli yağış için saat verdi

Meteoroloji Ankara dahil kuvvetli yağış için saat verdi

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş... 12.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-12T06:55+0300

2026-05-12T06:55+0300

2026-05-12T06:55+0300

yaşam

hava durumu

hava durumu

bursa hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

istanbul hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0c/1105657921_0:879:1555:1753_1920x0_80_0_0_dcb75ed4ab61059d1ff0b01f62488318.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Mayıs hava durumu tahminlerine göre Trakya, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Kuvvetli yağışa dikkatYağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE – 23°C – Parçalı ve çok bulutluİSTANBUL – 24°C – Parçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR – 23°C – Parçalı ve çok bulutluDENİZLİ – 30°C – Parçalı ve çok bulutluİZMİR – 28°C – Parçalı ve az bulutluMUĞLA – 25°C – Parçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA – 27°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutluANTALYA – 23°C – Parçalı ve az bulutluBURDUR – 26°C – Parçalı ve az bulutluHATAY – 28°C – Parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA – 26°C – Parçalı ve çok bulutluNEVŞEHİR – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BOLU – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN – 25°C – Parçalı ve çok bulutluSİİRT – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA – 29°C – Parçalı ve çok bulutlu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/valilik-uyardi-ankaraya-kuvvetli-saganak-geliyor-1105653481.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, hava durumu, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu