Kartalkaya mağduru Eray Bağcı: “Kayak kulübü yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduk”

“21 Ocak’tan sonra Ömür’ümüzün annesi Zeynep, Başken Kayak ve Doğa Sporları Başkanı ve eğitmenleriyle görüştü. Amacı da Ömür’e ne olduğunu öğrenmekti. Olayın nasıl olduğunu anlatmışlar, Zeynep de mahkemede tanıklık etmelerini söylemiş. ‘Siz de mağdursunuz, siz de şikayetçi olun’ demiş. Daha sonra biz tanıklık yapmalarını beklerken bu şahısların isimlerini hiçbir yerde görmedik. Kendimizce araştırmalar yaptık ve öğrendik ki durum biraz daha farklı. Tanıklık vermeyeceklerini anlayınca şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Savcılığa başvurduk, o anda otelde olduklarını ve en azından tanık olarak dinlenmelerini söyledik. Şahısların ifadeleri alındı. İfadeleri dinlerken olayın başka boyutlarını öğrendik ve savcılığa tekrar başvurularda bulunduk. Çünkü hem çelişkiler hem doğru olmayan beyanlar vardı hem de bir takım itiraflar vardı bana sorarsanız. Şahıslardan bir tanesi Zeynep’e ‘Ben Eren ve Ömür’e beni beklemelerini söyledim, beklemediler’ dedi. Bunu tanık ifadesi alınırken sorduk ama reddetti.”