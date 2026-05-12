Kartalkaya mağduru Eray Bağcı: “Kayak kulübü yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduk”
yeri ve zamanı
Abone ol
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, Kartalkaya mağduru Eray Bağcı oldu. Bağcı, Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü başkanı ve kayak eğitmeni M.G. ve eğitmenler hakkında neden suç duyurusunda bulunduklarını ve bu kişilerin nasıl sorumlu olduğunu anlattı.
Grand Kartal Otel yangınında yaşamını yitiren 18 yaşındaki Ömür Kotan ile 15 yaşındaki Eren Bağcı'nın aileleri, Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü başkanı ve kayak eğitmeni M.G. ile kayak eğitmenleri E.A. ve Y.A.'nın sorumluluğu olduğunu iddia ederek Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Eren Bağcı’nın babası Eray Bağcı, konuyla ilgili gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtladı. Yeri ve Zamanı programına konuk olan Bağcı, şöyle anlattı:
“21 Ocak’tan sonra Ömür’ümüzün annesi Zeynep, Başken Kayak ve Doğa Sporları Başkanı ve eğitmenleriyle görüştü. Amacı da Ömür’e ne olduğunu öğrenmekti. Olayın nasıl olduğunu anlatmışlar, Zeynep de mahkemede tanıklık etmelerini söylemiş. ‘Siz de mağdursunuz, siz de şikayetçi olun’ demiş. Daha sonra biz tanıklık yapmalarını beklerken bu şahısların isimlerini hiçbir yerde görmedik. Kendimizce araştırmalar yaptık ve öğrendik ki durum biraz daha farklı. Tanıklık vermeyeceklerini anlayınca şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Savcılığa başvurduk, o anda otelde olduklarını ve en azından tanık olarak dinlenmelerini söyledik. Şahısların ifadeleri alındı. İfadeleri dinlerken olayın başka boyutlarını öğrendik ve savcılığa tekrar başvurularda bulunduk. Çünkü hem çelişkiler hem doğru olmayan beyanlar vardı hem de bir takım itiraflar vardı bana sorarsanız. Şahıslardan bir tanesi Zeynep’e ‘Ben Eren ve Ömür’e beni beklemelerini söyledim, beklemediler’ dedi. Bunu tanık ifadesi alınırken sorduk ama reddetti.”
Sorumsuzluk, vicdansızlık…
“Kulübün Yönetim Kurulu Başkanı M.G. olay gecesi odasından çıkmadığını, kendisinden yaşça küçük olan yeni mezun bir arkadaşı diğer odaları uyarması için gönderdiğini söylüyor. Odada sigara içildiğinde dedektörlerin çalışmadığını bildiğini söylüyor. Sorumluluk almıyorsunuz, otelin yangın önlemlerinin çalışmadığını biliyorsunuz, bu nasıl bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır? Eksikliklerle ilgili bilgileri olduğu halde bu otelde etkinlik düzenlemeye devam ediyorlar. Artık suçları sabit. Beklentimiz bunun bir an önce iddianameye dönüşmesi. Maalesef 78 canımızın 9 tanesi bu kayak kulübüyle otele gitmiş. Yaşadıklarımız ortada ”