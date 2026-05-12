Gündem dışı - Sputnik Türkiye
Gündelik koşuşturmacada gözden kaçanlar; bilimden sanata, tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere her şey Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda.
İranlı sosyolog Shahzade N. İgual: Hayatımdaki sarsıntı göçtür
İranlı sosyolog, yazar ve anlatıcı Shahzade N. İgual, Serhat Sarısözen'in sunduğu "Gündem Dışı" programına konuk oldu. 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T16:13+0300
İranlı sosyolog, yazar ve anlatıcı Shahzade N. İgual, Serhat Sarısözen’in sunduğu “Gündem Dışı” programına konuk oldu.
İran’ın köklü anlatı geleneğini modern sahne diliyle buluşturan sosyolog, yazar ve anlatıcı Shahzade N. İgual, Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programına konuk olarak izleyicilere farklı bir edebiyat ve kültür deneyimi sundu. İgual, özellikle Mevlana ile Şems arasındaki derin ve dönüştürücü ilişkiyi şiirsel bir üslupla yeniden yorumlayarak, hem klasik metinlere hem de kendi kaleme aldığı eserlerine yeni bir sahne ruhu kazandırıyor.
Nakkalilik geleneğinden beslenen bu anlatım, dilin ötesine geçen bir duygu aktarımıyla izleyiciyi içine çekerken, kültürler arası bir köprü kurma iddiası da taşıyor.
İgual, eserlerinin metinlerine dair şunları söyledi:
“Metin aynı metin, belki sadece sahneden sahneye sadece ruh hali değişiyor. O gün o sahnede hangi duygu daha baskında o öne çıkıyor. Mesnevi ve Şems divanından birebir çevirdiğim eserlerin dışında kaleme aldığım gazeller de bir önceki duyguyu bir sonrakine bağlayan ve Türk izleyicisine uygun metinler bunlar.”

‘Şems her insanın hayatında yaşayacağı bir sarsıntıdır’

İgual, İran’a özgü bir kültür olan Nakkaliliği şöyle anlattı:
“Nakkal nakleden demek. Zerdüştlerin kaleme aldığı hikayeleri nefesten nefese taşımalarıyla ortaya çıkan bir sanat dalı aslında. Fakat Firdevsi’nin Şahname’siyle popülarite kazanıyor. Tarihi milattan önce 200’e dayanıyor. Ben nakletmek, taşımak istedim. O duyguyu, nefesle, hissederek, iki lisanda aktarmak istedim. Şems ile Mevlana’nın karşılaşmasını Türkçe ve Farsça olarak anlatırken dinleyiciler diyor ki ‘Farsça bilmiyorum ama anlattığınız her şeyi anladım’. Bu da belki edebiyatın sihridir. İran’da nakkaller ve semazenler genellikle kadındır. Böyle bir şey Türkiye ve İran’da ilk defa sergileniyor. Şems her insanın hayatında yaşayacağı bir sarsıntıdır. Benim hayatımdaki sarsıntı göçtür”
