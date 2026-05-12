İranlı sosyolog Shahzade N. İgual: Hayatımdaki sarsıntı göçtür

“Nakkal nakleden demek. Zerdüştlerin kaleme aldığı hikayeleri nefesten nefese taşımalarıyla ortaya çıkan bir sanat dalı aslında. Fakat Firdevsi’nin Şahname’siyle popülarite kazanıyor. Tarihi milattan önce 200’e dayanıyor. Ben nakletmek, taşımak istedim. O duyguyu, nefesle, hissederek, iki lisanda aktarmak istedim. Şems ile Mevlana’nın karşılaşmasını Türkçe ve Farsça olarak anlatırken dinleyiciler diyor ki ‘Farsça bilmiyorum ama anlattığınız her şeyi anladım’. Bu da belki edebiyatın sihridir. İran’da nakkaller ve semazenler genellikle kadındır. Böyle bir şey Türkiye ve İran’da ilk defa sergileniyor. Şems her insanın hayatında yaşayacağı bir sarsıntıdır. Benim hayatımdaki sarsıntı göçtür”